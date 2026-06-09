Președinta Bulgariei critică Guvernul de la București pentru că amână al treilea pod peste Dunăre: "Greu de înțeles de ce"

Șeful statului bulgar și-a îndreptat atenția critică și asupra motivelor interne ale lipsei infrastructurii de transport din Balcani. FOTO: Agerpres

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a criticat marți întârzierea construirii unui al treilea pod peste Dunăre la Ruse - Giurgiu, precizând că nu înțelege de ce autoritățile de la București au rezerve cu privire la acest proiect, potrivit dunavmost.com.

Ea a precizat că Europa de Sud-Est suferă de un deficit sever de conectivitate, într-un moment în care schimbarea securității din regiunea Mării Negre necesită măsuri imediate de infrastructură.

Președinta Iotova a spus că proiectul podului e mult întârziat și că trebuie abordat urgent la cel mai înalt nivel politic, în relația dintre Sofia și București. Ea a subliniat că, în ciuda finanțării prevăzute pentru un studiu de fezabilitate, proiectul nu primește locul necesar în prioritățile europene.

„Nu pot explica de ce timp de ani de zile, în diverse roluri, colegii noștri români au continuat să aibă rezerve cu privire la construcția acestui pod ”, a declarat Iliana Iotova. Problema se reflectă direct asupra traficului din regiunea Ruse, unde structurile locale ale poliției rutiere - Ruse - sunt obligate să reglementeze zilnic fluxul nesfârșit de vehicule grele, în timp ce progresul diplomatic lipsește.

Lacune în strategia națională

Șeful statului bulgar și-a îndreptat atenția critică și asupra motivelor interne ale lipsei infrastructurii de transport din Balcani, referindu-se la soarta Coridorului nr. 8. Potrivit acesteia, responsabilitatea pentru acest decalaj nu ar trebui căutată exclusiv în afara granițelor Bulgariei.

„Marele subiect al motivului pentru care Coridorul nr. 8 nu este încă o realitate este un subiect nu doar al relațiilor interstatale, ci și al politicii noastre naționale ”, a spus Iotova. Ea a adăugat că regiunea încă nu este conectată eficient nici pe mare, nici pe uscat, nici pe calea ferată, ceea ce necesită o mobilizare deplină la nivel de stat pentru construirea axei Sud-Nord.