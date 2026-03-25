Războiul cu Iranul amenință să întârzie proiecte mari de energie eoliană offshore în UE și Marea Britanie

Mai multe proiecte mari de energie eoliană offshore din Europa riscă întârzieri din cauza războiului cu Iranul, care amenință să blocheze transportul maritim al unor componente esențiale fabricate în zona Golfului. Surse din industrie se tem că piesele comandate de la furnizori din Emiratele Arabe Unite ar putea rămâne blocate dacă transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz continuă să fie efectiv oprit, scrie The Guardian.

Controlul Iranului asupra acestei rute comerciale vitale a perturbat deja livrările de petrol și gaze din Orientul Mijlociu. Sursele se tem că ar putea fi necesară activarea planurilor de urgență pentru a evita întârzieri și în cazul proiectelor de energie curată.

Printre acestea se numără două parcuri eoliene offshore de mari dimensiuni planificate în apele britanice, precum și o serie de proiecte care vor furniza energie eoliană offshore Germaniei și Olandei.

Parcurile eoliene britanice, care vor fi amplasate în largul coastei Norfolk, au primit fiecare un contract de sprijin pe 20 de ani din partea guvernului britanic cu doar o lună înainte ca Iranul să închidă efectiv Strâmtoarea Ormuz.

Dezvoltatorul din spatele proiectelor, gigantul energetic german RWE, a contractat o companie cu sediul în Dubai pentru a livra peste 180 de componente din șantierul de fabricație din Emiratele Arabe Unite pe durata construcției parcurilor eoliene.

Parcurile urmează să furnizeze energie echivalentul a aproximativ 4 milioane de locuințe britanice până la sfârșitul deceniului, ceea ce înseamnă că vor juca un rol important în susținerea obiectivului Marii Britanii de a-și cvadrupla capacitatea de energie eoliană offshore până în 2030.

Un purtător de cuvânt al RWE a declarat că a început să colaboreze îndeaproape cu partenerii din lanțul de aprovizionare pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care a inclus atacuri aeriene asupra infrastructurii cheie.

„Prioritatea noastră este siguranța celor care lucrează în zonă”, a declarat acesta. „Până în prezent, efectul asupra activităților partenerilor noștri din lanțul de aprovizionare a fost limitat, dar monitorizăm situația îndeaproape și punem la punct planuri de atenuare în cazul în care situația continuă o perioadă prelungită”.

Șantierele de fabricație din Golf joacă doar un rol minor în lanțul global de aprovizionare pentru energia regenerabilă, care este bine consolidat în Europa și Asia. Se estima că Golful va deveni un hub pentru lanțurile internaționale de aprovizionare din domeniul energiei regenerabile în următorii 25 de ani, potrivit Middle East Institute, un think tank cu sediul la Washington.

„Suntem conștienți că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea avea un impact asupra mai multor contracte din lanțul de aprovizionare pe care dezvoltatorii britanici de parcuri eoliene offshore le au cu companii din Emiratele Arabe Unite”, a declarat RenewableUK, organizația profesională a sectorului. „Acestea includ lucrări de fabricație a oțelului de mari dimensiuni pentru componente cheie, cum ar fi fundațiile turbinelor și substațiile offshore. Ca și în multe alte sectoare, implicațiile perturbării din Strâmtoarea Ormuz asupra lanțurilor globale de aprovizionare depind într-o oarecare măsură de faptul dacă aceasta rămâne închisă o perioadă extinsă”.

Închiderea strâmtorii ar putea afecta și un proiect de anvergură al operatorului de transport TenneT, care va conecta proiecte eoliene offshore din Marea Nordului germană la teritoriul continental al Germaniei.

Compania a contractat un șantier de fabricație din Emiratele Arabe Unite pentru livrarea de componente structurale din oțel, inclusiv o fundație tip jacket de 5.461 de tone construită pentru proiectul de transport de înaltă tensiune BorWin6. Secțiunea a fost expediată cu succes din șantierul din Emirate cu doar trei săptămâni înainte de închiderea strâmtorii.

Alte trei proiecte de rețea offshore – LanWin2, BalWin3 și LanWin4 – au contracte cu furnizori din Emiratele Arabe Unite.

Un purtător de cuvânt al TenneT a declarat că lanțul de aprovizionare al companiei este „diversificat geografic” și că doar piesele pentru proiectul LanWin2 sunt deja în curs de fabricație în Emirate. A refuzat să comenteze calendarul de construcție și livrare a componentelor pentru celelalte proiecte ale companiei.

Amenințarea la adresa lanțurilor de aprovizionare va reaprinde probabil apelurile ca industria să prioritizeze fabricarea locală a componentelor cheie necesare pentru atingerea obiectivelor de energie regenerabilă.

„Lucrăm intens cu guvernul pentru a maximiza creșterea lanțului de aprovizionare pentru energia eoliană offshore aici, în Marea Britanie, prin inițiative precum bonusul pentru industria curată, care stimulează producția internă de componente”, a declarat Ajai Ahluwalia, responsabil cu lanțurile de aprovizionare la RenewableUK.