"Să nu vă gândiți la folosirea armelor nucleare în Ucraina”. Zelenski dezvăluie ultimatumul transmis lui Putin de la Beijing

Președintele ucrainean a declarat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni la summitul NATO de la Ankara. Foto: Profimedia Images

China a avertizat Rusia împotriva utilizării armelor nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său, a declarat joi reporterilor președintele Volodimir Zelenski, potrivit Politico.

„Cred că ați auzit astfel de voci în mass-media rusă: «Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China...a răspuns direct într-o formă ultimativă - că nu se poate gândi în niciun fel la utilizarea armelor nucleare”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni la summitul NATO de la Ankara, unde au discutat despre „rolul Chinei în încheierea războiului [în Ucraina]”. Zelenski a adăugat că a discutat și subiectul cu președintele american Donald Trump, dar ar prefera să păstreze conținutul acestei conversații private.

Rusia a efectuat un antrenament militar nuclear în Belarus în luna mai, deși președintele Vladimir Putin s-a abținut până acum de la a emite amenințări nucleare directe la adresa Kievului. În ciuda presiunilor din partea politicienilor ruși, Putin a declarat că atacurile Ucrainei nu provoacă suficiente daune pentru a necesita o reacție nucleară din partea guvernului său.

Luna trecută, deputatul de la Sankt Petersburg, Viktor Perov, și-a îndemnat colegii din adunare să-i ceară lui Putin să atace Ucraina cu arme nucleare.

„Președintele nostru a fost forțat să înceapă operațiunea militară specială, dar, din păcate, totul nu a mers conform planului. Prin urmare, cred că dumneavoastră, deputații, ar trebui să vă adresați președintelui cu o solicitare de a începe utilizarea armelor nucleare...ceea ce va determina conducerea Ucrainei să semneze un acord de pace”, a declarat Perov.