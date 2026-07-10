Antena 3 CNN Externe "Să nu vă gândiți la folosirea armelor nucleare în Ucraina”. Zelenski dezvăluie ultimatumul transmis lui Putin de la Beijing

"Să nu vă gândiți la folosirea armelor nucleare în Ucraina”. Zelenski dezvăluie ultimatumul transmis lui Putin de la Beijing

George Forcoş
1 minut de citit Publicat la 15:25 10 Iul 2026 Modificat la 15:25 10 Iul 2026
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Președintele ucrainean a declarat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni la summitul NATO de la Ankara. Foto: Profimedia Images

China a avertizat Rusia împotriva utilizării armelor nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său, a declarat joi reporterilor președintele Volodimir Zelenski, potrivit Politico.

„Cred că ați auzit astfel de voci în mass-media rusă: «Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China...a răspuns direct într-o formă ultimativă - că nu se poate gândi în niciun fel la utilizarea armelor nucleare”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni la summitul NATO de la Ankara, unde au discutat despre „rolul Chinei în încheierea războiului [în Ucraina]”. Zelenski a adăugat că a discutat și subiectul cu președintele american Donald Trump, dar ar prefera să păstreze conținutul acestei conversații private.

Rusia a efectuat un antrenament militar nuclear în Belarus în luna mai, deși președintele Vladimir Putin s-a abținut până acum de la a emite amenințări nucleare directe la adresa Kievului. În ciuda presiunilor din partea politicienilor ruși, Putin a declarat că atacurile Ucrainei nu provoacă suficiente daune pentru a necesita o reacție nucleară din partea guvernului său.

Luna trecută, deputatul de la Sankt Petersburg, Viktor Perov, și-a îndemnat colegii din adunare să-i ceară lui Putin să atace Ucraina cu arme nucleare.

„Președintele nostru a fost forțat să înceapă operațiunea militară specială, dar, din păcate, totul nu a mers conform planului. Prin urmare, cred că dumneavoastră, deputații, ar trebui să vă adresați președintelui cu o solicitare de a începe utilizarea armelor nucleare...ceea ce va determina conducerea Ucrainei să semneze un acord de pace”, a declarat Perov.

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Etichete: China Federatia Rusa Volodimir Zelenski alianţa NATO Vladimir Putin Război Ucraina

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