Scandal pe plajele din Italia după ce turiștilor li s-a interzis să aducă sandvișuri de acasă: "Costul șezlongurilor e deja exorbitant"

Deși nu există nicio regulă națională care să interzică clienților din cluburile private să aducă mâncare și băutură, concesionarii își stabilesc uneori propriile politici. FOTO: Profimedia Images

O dispută pornită de la un sandviș adus de acasă a reaprins în Italia controversa privind regulile impuse pe plajele private. După ce o femeie a fost mustrată pentru că și-a hrănit copiii cu mâncare pregătită acasă, dezbaterea s-a extins la nivel național, punând în discuție drepturile turiștilor și costurile tot mai ridicate ale concediilor la mare, potrivit The Guardian.

Un pranzo al sacco, sau prânz la pachet, a devenit cea mai recentă încăierare în disputele de lungă durată de pe plajele din Italia, după ce o femeie a fost confruntată cu privire la consumul clandestin al unui sandviș de casă la un restaurant privat din Puglia. Dar Beatrice Bordo, care și-a închiriat cele două șezlonguri și umbrela pentru întregul sezon și intenționează să profite la maximum de peticul ei de nisip în fiecare zi, este nepăsătoare.

„Am plătit 850 de euro pentru sezon și cheltuiesc bani la bar - pe cafea, înghețată, granita”, a spus ea pe un ton neutru. „Așa că nu se pot aștepta să cheltuiesc până la 50 de euro pe zi pentru a mânca la restaurantul lor. Nu este o obligație. Pot face ce vor în resortul lor, dar eu voi face ce vreau sub umbrela mea.”

Bordo este departe de a fi singura care este indignată de controversa cu sandvișuri care a avut loc în Vieste, un oraș din peninsula Gargano din Puglia, weekendul trecut, reaprinzând dezbaterea despre stațiunile care domină o mare parte din coasta Italiei. Femeia din centrul disputei, care, la fel ca Bordo, plătise pentru șezlonguri și umbrelă, introduse ilegal sandvișuri de casă pentru ea și cei doi copii ai săi.

Deși nu există nicio regulă națională care să interzică clienților din cluburile private să aducă mâncare și băutură, concesionarii își stabilesc uneori propriile politici, așa cum a fost cazul în Vieste. Luca Pernice, jurnalist la Corriere della Sera, care se afla întâmplător pe aceeași plajă, a explicat că femeia, pe nume Rosaria, ascunsese sandvișurile pe fundul genții sale. Când a sosit ora prânzului, ea și-a sfătuit fiul flămând să-l mănânce aproape de mare, departe de ochii curioși ai personalului stațiunii.

Dar, din păcate, a fost prins, iar Rosariei i s-a reamintit că stațiunea interzice prânzurile la pachet. „Este un lucru obișnuit pe plajele de aici”, a spus Pernice. „Oamenii nu vor să fie obligați să cheltuiască la restaurant în fiecare zi, nu își permit, așa că asta fac, își elaborează strategii.”

Povestea sa ulterioară despre încălcarea acestei reguli a dus imediat la o dispută. Nicola Ragno, președintele unității locale Assoturismo, asociația deținătorilor de concesiuni de pe plajă, a declarat că prânzurile la pachet „au afectat imaginea” cluburilor de plajă, susținând că mulți vizitatori ai plajei nu și-au limitat prânzul la umilul sandviș.

„În majoritatea cazurilor, vedem mese complete – paste, feluri principale, fructe, deserturi, băuturi – tot felul de mâncare”, a declarat Ragno pentru Corriere della Sera. „Acest lucru creează probleme de igienă, gestionare a deșeurilor și ordine generală, complicând în același timp serviciile pe care proprietarii de afaceri le oferă prin investiții semnificative și personal dedicat.”

Antonio Decaro, președintele regiunii Puglia, a intervenit și el în dezbatere. „Nimeni nu te poate împiedica să mănânci pe plajă mâncare pe care ai adus-o de acasă”, a spus el într-o postare pe Facebook, amintindu-le telespectatorilor săi de regulile actuale.

„Costul șezlongurilor și umbrelelor este deja exorbitant. Marea este un bun comun și nu trebuie să devină un lux.”

Ponderea suprafeței de coastă ocupată de concesiunile de plaje private variază în funcție de regiune, de la aproximativ 20% în Sardinia la 70% în Emilia-Romagna și Liguria, majoritatea oferind servicii de bar și restaurant. Însă, în ultimii ani, italienii au început să se îndepărteze de plaje din cauza prețurilor adesea mari. Costul mediu de închiriere a două șezlonguri și a unei umbrele a crescut cu 6% față de 2025, în unele locuri cu până la 16%, potrivit asociației consumatorilor, Altroconsumo. Prețurile de la Il Tirreno, unde costul zilnic este de 20 de euro, crescând cu câțiva euro în weekend, sunt destul de accesibile pentru regiunea Lazio.