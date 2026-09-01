Se închide „paradisul fiscal” din Transnistria. Chișinăul începe să introducă TVA și accize pentru mărfurile din regiune

2 minute de citit Publicat la 14:46 01 Sep 2026 Modificat la 15:13 01 Sep 2026

Imagine surprinsă în Tiraspol, capitala și centrul administrativ al regiunii separatiste Transnistria. Sursa foto: Getty Images

Începând de marţi, 1 septembrie 2026, companiile din regiunea transnistreană vor achita, pentru anumite categorii de mărfuri introduse în Republica Moldova, Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) și accize. Măsura marchează începutul aplicării etapizate a taxelor, relatează publicaţia Ştiri.md.

Măsura, aprobată de Guvern la sfârșitul lunii august, urmărește armonizarea aplicării legislației fiscale și vamale pe întreg teritoriul Republicii Moldova, crearea unor condiții concurențiale echitabile pentru operatorii economici și integrarea treptată a agenților economici din regiunea transnistreană în sistemul fiscal și vamal național, proces preconizat să fie finalizat până în 2030, conform sursei citate.

În prezent, mărfurile introduse în regiunea transnistreană beneficiază de un regim fiscal distinct, instituit, între altele, printr-o hotărâre de Guvern adoptată în 2001. Menținerea acestor prevederi a dus la aplicarea neuniformă a normelor fiscale și vamale pe teritoriul țării.

Potrivit autorităților, diferențele de regim fiscal generează mai multe riscuri și dezechilibre, inclusiv tratament fiscal inegal pentru agenții economici, cu efect asupra concurenței loiale, pierderi la buget din colectarea impozitelor indirecte, precum TVA și accizele, dar și posibilități de arbitraj fiscal și redirecționare artificială a fluxurilor comerciale. Totodată, regimul actual complică trasabilitatea mărfurilor accizabile și exercitarea controlului vamal.

Reforma are ca obiectiv principal instituirea unor condiții concurențiale echitabile, reducerea regimurilor fiscale derogatorii și consolidarea disciplinei fiscale și a mecanismelor de control.

Prim-ministrul Vasile Tofan a declarat că veniturile suplimentare colectate la buget urmează să fie direcționate către susținerea populației din regiune, inclusiv prin finanțarea domeniilor sănătății, asistenței sociale și sistemului de pensii.

Pentru a facilita integrarea agenților economici din stânga Nistrului în sistemul financiar național, autoritățile au solicitat sprijinul băncilor comerciale, al Băncii Naționale a Moldovei și al Serviciului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în procesul de deschidere a conturilor bancare pentru companiile din regiune.

Calendarul și etapele de implementare

A fost decisă implementarea etapizată a acestor măsuri, pentru a oferi mediului de afaceri din regiune timpul necesar de adaptare și pentru a atenua impactul asupra prețurilor și consumatorilor.

Prima etapă – de la 1 septembrie 2026: această fază inițială prioritizează produsele accizabile și bunurile care nu sunt de strictă necesitate (produse de lux, mijloace de transport etc.), inclusiv:

caviar și înlocuitori de caviar;

băuturi alcoolice (inclusiv vinuri);

tutun, produse din tutun și articole cu nicotină destinate inhalării;

parfumuri și ape de toaletă;

articole pirotehnice (focuri de artificii);

blănuri naturale/artificiale și articole din blană;

perle, pietre prețioase/semiprețioase, bijuterii și giuvaeruri;

metale prețioase, minereuri de metale prețioase și articole placate;

anumite mijloace de transport.

Etapa II – de la 1 ianuarie 2027: extinderea regimului asupra unor categorii de materii prime, produse industriale și resurse energetice derivate:

apele minerale, gazeificate, cu zahăr/aromatizate și alte băuturi nealcoolice;

minereuri, concentrate, zgură și cenușă;

metale comune și articole din metale comune;

caolin și alte argile;

produse petroliere (benzină, motorină gaz lichefiat, păcură) și uleiuri.

Etapa III – de la 1 aprilie 2027: la această etapă se prevede includerea resurselor energetice primare: de la gazele naturale – la energia electrică. La ele se adaugă echipamentele de tehnologie și comunicații, precum aparate telefonice și alte echipamente de transmisie, computere și alte echipamente de prelucrare a datelor

Până în 2030, autoritățile își propun să extindă integral regimul fiscal general asupra mărfurilor importate de operatorii economici din regiunea transnistreană, astfel încât aceștia să activeze în condiții egale cu agenții economici din restul țării.