Cum a strâns ”Sfânta Javelina” peste 1 milion de dolari pentru Ucraina

„Sfânta Javelina”, creația canadianului Christian Borys, a reușit să strângă peste 1 milion de dolari.

Arma antitanc Javelin, fabricată în SUA este considerată, în aceste zile, una dintre cele mai eficiente arme din arsenalul apărătorilor ucraineni.

Imaginea Sfintei Javelina a fost folosită pentru a personaliza obiecte vestimentare și nu numai. Stickere, steaguri, genți s-au vândut în cantități impresionante. Christian Borys, agent de marketing și fost jurnalist, a spus că răspunsul la campanie a fost „covârșitor”, cu mii de comenzi sosite în fiecare zi.

Acesta susține că inspirația pentru imaginea campaniei umanitare a fost opera artistului american Chris Shaw din 2012 - o Madonă ținând în mâini un AK-47 placat cu aur. Ulterior, AK-47 a fost înlocuit cu un lansator de rachete de un coleg căruia i-a cerut să creeze imaginea campaniei.

Lucrarea lui Chris Shaw care a inspirat campania ”Sfânta Javelina”

Scopul său inițial a fost să strângă 500 de dolari pentru Help Us Help Charity, o organizație canadiană care operează în Ucraina și care ajută familiile soldaților uciși în conflictele care se desfășoară de ani de zile în estul țării, precum și veteranii care suferă de stres post-traumatic. Christian Borys a început proiectul înainte ca Rusia să invadeze Ucraina pe 24 februarie.

„În prima zi în care am deschis site-ul, am primit două comenzi, ceea ce mi s-a părut extraordinar. A doua zi am făcut 1.000 de dolari, așa că am printat acele stickere și am pus imaginea pe Instagram. A doua zi am făcut 5.000 de dolari.”, a povestit agentul pentru BBC.

Pe 24 februarie, ziua în care Rusia a invadat Ucraina, Borys a primit comenzi în valoare de 45.000 de dolari.

Agentul de marketing speră ca această campanie să se transforme într-un job cu normă întreagă pentru el și să angajeze personal permanent, astfel încât să poată continua să sprijine eforturile de reconstrucție timp de decenii după încheierea conflictului actual, relatează BBC.

„Ceea ce vedeți acum este doar prima parte. Vor fi zeci de ani de reconstrucție, din cauza amplorii distrugerii. Vor fi mine în toată țara și tancuri distruse și multe altele. Apoi, sunt toți oamenii strămutați și refugiații”.

Dacă poate transforma campania într-o afacere durabilă, Borys a spus că intenționează să facă din ajutorarea Ucrainei „munca vieții sale”.

Cei care doresc să contribuie la campania ”Sfânta Javelina” pot acces site-ul www.saintjavelin.com.