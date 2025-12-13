Alertă cu bombă la un tren de pe ruta București-Kiev. Republica Moldova a activat semnalul „Exploziv BRAVO” la frontieră

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Alertă cu bombă la frontiera de nord a Republicii Moldova. Autoritățile moldovene au informat că un tren care circula pe ruta București-Kiev a fost „minat”. Trenul se afla la momentul alertei în Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova și intrare în Ucraina, informează TV8.md.

Autoritățile moldovene anunță că vineri, 13 decembrie, a fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, în urma unei informații recepționate prin Centrul Regional de Coordonare Nord, informează TV8.md.

Potrivit datelor preliminare, la ora 12:50, în Punctul de Trecere a Frontierei Vălcineț, însoțitorul de bord al garniturii de tren de pe ruta București – Kiev a fost informat de către serviciul de dispecerat al CFM, stația Vălcineț, despre o alertă transmisă anterior. Conform acesteia, șeful de tren a fost informat de Ukrzalizniția (Căile Ferate Ucrainene) că un bărbat a apelat linia verde, comunicând despre o presupusă minare a trenului nr. 100, compus din 4 vagoane, care se afla la acel moment în PTF Vălcineț, la ieșire din Republica Moldova.

Imediat după recepționarea informației, au fost alertate și mobilizate toate autoritățile competente, care intervin la fața locului și desfășoară verificări conform procedurilor legale, în vederea asigurării siguranței pasagerilor, personalului feroviar și a infrastructurii.

Poliția de Frontieră a Republicii Moldova informează că tratează cu maximă responsabilitate orice sesizare de acest gen și va informa publicul pe măsura apariției unor date confirmate.