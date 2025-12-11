Analist economic: „România se îndreaptă spre o enclavizare economică. Va conta orașul în care locuiești și domeniul în care lucrezi”

România traversează o perioadă economică dificilă, marcată de creșteri de taxe, scumpiri și venituri care stagnează sau chiar scad în anumite regiuni ale țării. Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că situația actuală nu reprezintă doar o criză economică punctuală, ci începutul unei fracturi sociale între zonele prospere și cele care rămân în urmă.

„E o situație complicată, e aproape furtuna perfectă: creșteri de taxe și impozite, creșteri de prețuri, scăderi sau înghețări de salarii și de venituri”, a spus Negrescu. În opinia lui, România se confruntă cu un fenomen profund: „o enclavizare din ce în ce mai puternică a României. Enclavizare pe criterii economice, dar și sociale”.

Analistul explică faptul că decalajele de venit se transformă inevitabil în decalaje sociale, care afectează accesul la servicii esențiale precum educația, sănătatea și un standard minim de trai.

„Dacă oamenii câștigă mai puțin în mediul rural, în orașele mici, față de marile centre urbane, bineînțeles că ajungem și la probleme sociale. Nu mai vorbesc de servicii de educație, de sănătate, de accesul la viață mai bună”, afirmă Negrescu.

Potrivit datelor invocate de el, nivelul minim pentru un trai decent în România este uriaș în raport cu veniturile reale ale populației.

„O persoană singură are nevoie de undeva la 5.500 de lei pentru un trai decent, iar o familie cu doi copii are nevoie de minim 11.300 de lei. Ce înseamnă asta? Înseamnă să aibă ce să pună pe masă în fiecare lună, să își plătească facturile și să nu înregistreze datorii de la o lună la alta. Asta este trai decent în România”, mai spune analistul economic.

Negrescu subliniază că acest nivel nu include nimic din zona aspirațională: „În niciun caz nu vorbim de vacanțe, de petreceri, de achiziții de haine, îmbrăcăminte, încălțăminte la un nivel aspirațional”.

Deși cifrele arată clar dificultățile economice, marile orașe continuă să fie aglomerate, mallurile pline, iar șantierele se extind. Negrescu spune că nu este vorba despre prosperitate generalizată, ci despre concentrarea investițiilor și serviciilor în câteva zone privilegiate.

„Sunt bulele economice create de această enclavizare economică, care duce practic toate serviciile și toate investițiile în anumite zone unde s-au creat lanțuri de business, unde s-a investit foarte, foarte mult”, mai spune el.

Capitala rămâne principalul magnet economic, iar acest lucru se vede în explozia construcțiilor cartierelor rezidențiale.

„De ce se construiește atât de mult în Capitală? Pentru că vine foarte multă lume din mediul rural, din orașele mici, la București, în căutarea unor locuri de muncă și oamenii ăștia au nevoie să stea undeva”, mai spune analistul economic.

România riscă să devină o „națiune de chiriași”

Negrescu avertizează că tot mai puțini români își vor putea permite să cumpere locuințe, în condițiile scumpirii creditelor și a veniturilor insuficiente.

„Vom deveni o națiune de chiriași, ca în străinătate, pentru că mare parte din imobilele care se construiesc acum vor fi locuințe cu chirie. Având în vedere că inclusiv să iei un credit de la bancă va deveni din ce în ce mai greu”, explică acesta.

Analistul spune că, pentru a lua un credit de 100.000 de euro, „ai nevoie de un salariu de minim 8.000 de lei net și fără alte obligații financiare”.

Este încă o dovadă, spune el, că nivelul de trai va depinde tot mai mult de locul în care trăiești: „Ușor,ușor ne transformăm într-o țară în care nivelul de trai va fi extrem de puternic afectat de zona în care locuiești, de orașul în care ești, de domeniul în care lucrezi și de condițiile create de autorități”.

Negrescu mai atrage atenția că rolul autorităților locale este crucial, în special în atragerea de fonduri europene și dezvoltarea serviciilor publice care pot aduce investiții și joburi bine plătite.