Francezii pot merge la serviciu spre Paris cu telefericul. Proiectul a costat aproape 140 de milioane de euro

sursa foto: Facebook / Île-de-France Mobilités

Locuitorii din sudul Parisului au, de acum, o nouă opțiune pentru naveta zilnică spre oraș: cel mai lung și mai nou traseu de teleferic urban din zonă. Cu o lungime de 4,5 kilometri, noua linie le oferă o alternativă mai rapidă la transportul rutier aglomerat, relatează DPA, citată de Agerpres.

› Vezi galeria foto ‹

Traseul are cinci stații și va face legătura între mai multe comunități din sudul capitalei și rețeaua de metrou a Parisului. Potrivit Île-de-France Mobilités, operatorul rutei, aproximativ 20.000 de rezidenți și angajați ar urma să beneficieze direct de acest nou mijloc de transport.

În fiecare zi, în jur de 11.000 de pasageri sunt așteptați să urce în telecabinele cu câte 10 locuri, concepute special pentru transportul urban. Călătoria de la capătul de linie până în Paris durează aproximativ 18 minute, aproape de două ori mai puțin decât traseul parcurs cu autobuzul, care poate ajunge la 40 de minute pe aceeași rută.

Franța nu este la prima experiență cu teleferice urbane. Toulouse are deja o instalație pe cablu de aproximativ trei kilometri, iar orașe precum Barcelona și Londra folosesc de ani buni astfel de sisteme, cu trasee de 1,3 kilometri, respectiv un kilometru.

La nivel european, unele teleferice din zonele montane au dimensiuni comparabile cu noua linie de lângă Paris. La nivel global însă, există rețele mult mai extinse, precum cele din La Paz, Bolivia, sau Medellín, Columbia, unde transportul pe cablu este integrat de mult timp în infrastructura urbană.

Proiectul parizian, care a costat 138 de milioane de euro, a fost gândit ca soluție la supraaglomerarea rețelei de transport din zonă. Sudul Parisului este traversat de numeroase linii de tren de marfă și de trenuri expres, iar rutele clasice de transport public sunt deja intens folosite, ceea ce a impus găsirea unei alternative rapide și eficiente.