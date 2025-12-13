Spitalul pentru Copii „Sf. Maria” Iaşi: În cursul nopţii de sâmbătă se reia procedura de dezinfecţie a apei

Foto: Agerpres

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași anunță că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, va relua procedura de dezinfecție a rețelei interne de apă, urmând ca ulterior să fie recoltate probe pentru verificarea eficienței intervenției. Totodată, în colaborare cu ApaVital, a fost decisă creșterea concentrației de clor în rețeaua urbană de alimentare cu apă, relatează Agerpres.

„Pentru asigurarea continuităţii îngrijirii medicale şi a condiţiilor de siguranţă, a fost pusă la dispoziţia pacienţilor, aparţinătorilor şi personalului apă îmbuteliată, iar pentru activităţile de curăţenie a fost asigurată apa din sursă externă. Am primit sprijin de la Crucea Roşie, ISU şi ANRS. Toţi pacienţii internaţi şi aparţinătorii acestora au fost informaţi cu privire la situaţia prezentă, inclusiv prin afişare la nivelul unităţii. În completarea măsurilor adoptate, se reia procedura de dezinfecţie a reţelei de apă din spital în cursul nopţii de 13-14.12.2025 cu recoltare ulterioară de probe pentru verificarea eficientei intervenţiei şi s-a decis în colaborare cu ApaVital creşterea concentraţiei de clor din reţeaua urbana de către aceştia”, se arată în comunicatul unității medicale.

Reprezentanții spitalului mai precizează că, pe parcursul anului 2025, conform planului anual de autocontrol privind calitatea apei, au fost recoltate săptămânal, aleatoriu, probe de apă potabilă atât din rețeaua internă a spitalului, cât și din punctul de preluare. Analizele au fost efectuate de laboratorul DSP Iași, iar rezultatele au fost negative din punct de vedere microbiologic, însă au fost constatate intermitent valori scăzute ale clorului rezidual.

„În luna octombrie 2025, în urma acţiunii DSP s-au recoltat 33 probe de apă, rezultatele nefiind comunicate spitalului”, se mai arată în comunicat.