Încă o navă turcă a fost lovită de o dronă rusească în apropierea coastelor Ucrainei

Publicat la 20:48 13 Dec 2025

Ucraina acuză Rusia că a atacat sâmbătă, cu o dronă, o navă comercială sub pavilion turc în Marea Neagră. Asta s-a întâmplat la doar o zi după ce un alt atac aerian rusesc a avariat o navă turcească în apropierea portului Odesa.

Incidentul a avut loc în contextul unui atac masiv desfășurat de Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă asupra regiunii Odesa, unde au fost lansate drone și rachete, fiind vizate inclusiv infrastructuri energetice, relatează AFP, citată de Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Marinei ucrainene, nava „VIVA”, sub pavilion turc, transporta ulei de floarea-soarelui către Egipt în momentul în care a fost lovită. La bord se aflau 11 marinari, iar autoritățile ucrainene precizează că nu au fost înregistrate victime și că nava și-a putut continua drumul.

Marina ucraineană mai arată că atacul a avut loc în largul Mării Negre, în zona economică exclusivă a Ucrainei, însă în afara razei de acțiune a apărării antiaeriene ucrainene.

Cu o zi înainte, o altă navă comercială sub pavilion turc a fost avariată într-un atac aerian rusesc în apropierea Odesei, în portul ucrainean Ciornomorsk.

Tensiunile din zonă au escaladat în ultimele săptămâni. În urmă cu aproximativ două săptămâni, două petroliere din așa-numita flotă-fantomă, utilizată de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale, au fost lovite de drone maritime ucrainene în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, dar în afara apelor teritoriale ale acesteia. Ambele nave se deplasau fără încărcătură către portul rus Novorossiisk.

După acele atacuri, președintele rus Vladimir Putin a avertizat că Rusia își va „extinde paleta loviturilor împotriva navelor care intră în porturile ucrainene”.

Declarația a fost interpretată ca o amenințare cu represalii nu doar împotriva navelor ucrainene, ci și a celor aparținând statelor occidentale care sprijină Kievul, Putin evocând inclusiv posibilitatea tăierii complete a accesului Ucrainei la Marea Neagră.

Pe fondul acestor evoluții, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a avut vineri o întâlnire cu Vladimir Putin, în Turkmenistan.

După discuții, liderul turc a declarat că le-a cerut Rusiei și Ucrainei să accepte un „armistiţiu limitat”, care să pună capăt atacurilor reciproce asupra infrastructurilor energetice și maritime.