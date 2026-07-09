Studiu: 88% dintre căpșunile din Europa conțin reziduuri de pesticide. Peste jumătate au și "substanțe chimice permanente”

Dacă ne uităm la căpșunile organice, atât în ​​Spania, cât și în restul Europei, acestea au fost complet lipsite de reziduuri în toate probele analizate. FOTO: Profimedia Images

Un studiu realizat de PAN Europe și Ecologistas en Acción a descoperit reziduuri de pesticide pentru 88% dintre căpșunile testate în Europa, comparativ cu o rată mult mai mică în probele spaniole, scrie Euronews.

Căpșunile cultivate în Spania sunt printre cele mai puțin contaminate cu pesticide din întreaga Uniune Europeană, potrivit unui studiu publicat miercuri de PAN Europe împreună cu mai multe ONG-uri care au analizat probe de căpșuni din 11 țări.

La nivel european, 88% din căpșunile analizate conțin reziduuri de pesticide. 58% dintre căpșuni sunt contaminate cu PFAS, așa-numitele „substanțe chimice permanente” din cauza persistenței lor în organism și în mediu, iar mai mult de jumătate dintre pesticidele detectate aparțin grupului celor mai periculoase autorizate în UE, candidatele pentru înlocuire, care ar fi trebuit eliminate progresiv din 2011.

Căpșunile spaniole sunt cele mai puțin contaminate

Spania se situează mult sub această medie. Studiul a detectat doar două pesticide într-una dintre cele două probe spaniole din agricultura convențională analizate, ambele autorizate și sub limita legală.

Dacă ne uităm la căpșunile organice, atât în ​​Spania, cât și în restul Europei, acestea au fost complet lipsite de reziduuri în toate probele analizate, ceea ce întărește consumul organic ca fiind cea mai sigură opțiune împotriva acestor substanțe toxice.

„Nu numai că căpșunile organice sunt lipsite de pesticide, dar la fel este și o proporție mare din cele cultivate convențional, ceea ce arată că Spania poate și trebuie să cultive fără pesticide”, spune Kistiñe García, coordonatorul grupului de substanțe toxice de la Ecologistas en Acción.

Autorii raportului susțin că aceste rezultate subminează argumentele pentru relaxarea regulilor privind pesticidele și solicită o aplicare mai strictă a regulilor deja existente.

Koldo Hernández, coordonatorul programului de apă al organizației, subliniază, de asemenea, alte impacturi ale cultivării intensive a căpșunilor, cum ar fi consumul ridicat de apă și condițiile de muncă ale femeilor angajate în acest sector, pe care le descrie drept semi-sclavie.