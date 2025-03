Țara europeană care vrea arme nucleare și armată de jumătate de milion de oameni. Premier: Armele convenționale nu mai sunt suficiente

Lansarea unui ICBM. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Polonia va încerca să obțină acces la arme nucleare și să-și aducă armata la nivelul a 500.000 de militari, pentru a face față amenințărilor Rusiei, notează Politico, citându-l pe prim-ministrul Donald Tusk.

Polonia își întărește de mai mulți ani forțele armate, iar noile intenții exprimate de Tusk vin în contextul în care cresc temerile că președintele american Donald Trump se aliază cu Kremlinul și întoarce spatele alianțelor occidentale tradiționale ale SUA.

Donald Tusk a declarat, vineri, în Parlamentul de la Varșovia că țara sa „discută serios” cu autoritățile de la Paris despre posibilitatea ca Polonia să fie protejată de umbrela nucleară a Franței.

Confirmarea șefului de guvern polonez vine după ce președintele Emmanuel Macron a deschis discuția despre posibilitatea ca alte țări europene să fie protejate de descurajarea nucleară a Parisului.

Donald Tusk: Polonia nu se poate limita la armele convenționale

„Trebuie să fim conștienți de faptul că Polonia trebuie să ajungă la cele mai moderne capacități, de asemenea, legate de armele nucleare și de armele neconvenționale moderne. Aceasta este o cursă pentru securitate, nu pentru război”, a spus el.

Tusk a reamintit cazul Ucrainei, care a renunțat la arsenalul său nuclear în anii '90 în favoarea Rusiei, cu garanții de securitate din partea Washingtonului, Londrei și Moscovei. Garanțiile n-au funcționat: Rusia a anexat Crimeea în 2014, a susținut insurgența pro-rusă în Donbas iar în 2022 a invadat Ucraina.

Premierul polonez a dezvăluit intenția de a crește masiv forțele militare ale țării.

„Până la sfârșitul anului, dorim să avem un model pregătit, astfel încât fiecare bărbat adult din Polonia să fie antrenat pentru război, iar această rezervă să fie adecvată pentru posibile amenințări”, a spus Tusk.

Armata poloneză numără în prezent aproximativ 200.000 de militari. Este a treia ca mărime în NATO, după SUA și Turcia, și cea mai mare dintre membrii UE ai alianței militare.

În contrapartidă, Ucraina are o armată de aproximativ 800.000 de oameni, în timp ce Rusia are 1,3 milioane de oameni sub arme, a arătat Donald Tusk.

Polonia alocă cel mai mare procentaj din PIB între țările NATO

Varșovia alocă pentru apărare 4,7% din Produsul Intern Brut în acest an. Este cea mai mare alocare procentuală la nivelul NATO.

Tusk a declarat în Parlament că alocarea ar trebui să crească la 5% din PIB, acesta fiind nivelul cerut de președintele american Trump.

Între achizițiile Varșoviei, actuale sau viitoare, se numără tancuri Abrams, sisteme de apărare antirachetă Patriot și avioane de luptă F-35 din SUA, precum și tancuri de luptă K2 Black Panther, obuziere K9A1 Thunder, sisteme de rachete Homar-K și avioane de antrenament din Coreea de Sud.

„Polonezii nu vor adopta filozofia că suntem complet neputincioși și neajutorați, dacă președintele Trump a decis să ajusteze politica (externă americană)”, a avertizat Tusk.

Premierul polonez a precizat însă că țara sa își păstrează opinia cu privire la „necesitatea absolut fundamentală de a menține cele mai strânse legături posibile cu Statele Unite și cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord”.

În Polonia sunt staționați aproximativ 10 000 de soldați americani.

„Asistăm la o corecție profundă a politicii SUA cu privire la Ucraina, dar nu putem să-i întoarcem spatele doar pentru că nu ne place. Trebuie să fim preciși și onești în a evalua ce înseamnă și ce servește intereselor noastre și ce nu”, a subliniat premierul polonez.