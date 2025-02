Trump citează din Napoleon: "Cine-și salvează țara nu încalcă nicio lege". Senator american: "A vorbit ca un adevărat dictator"

Președintele Trump a postat pe rețeaua sa socială o cugetare atribuită împăratului francez Napoleon Bonaparte și care pare să rezume conduita sa politică pe plan intern și extern, de la preluarea mandatului prezidențial, scrie The New York Times.

De când și-a început a doua președinție, Trump a ordonat expulzări masive de migranți, a desfășurat Garda Națională la granița cu Mexic, a dat afară mii de funcționari guvernamentali, a amenințat cu anexarea teritorială a Canadei și Groenlandei și i-a scandalizat pe aliații europeni, excluzându-i din negocierile de pace în Ucraina.

Postarea liderului de la Casa Albă pe Truth Social este următoare:

Până la sfârșitul după-amiezii de sâmbătă, Trump a fixat postarea în partea de sus a fluxului său pe Truth Social, semnalând importanța atribuită acesteia.

Contul oficial al Casei Albe pe rețeaua X a postat același mesaj în cursul serii, însoțit de o fotografie a lui Trump.

Conform istoricilor, propoziția invocată de Trump este o variantă a unui citat atribuit lui Napoleon, însă originea sa nu este stabilită cu certitudine.

Luată ca atare, declarația liderului american spune că, indiferent dacă președintele SUA încalcă fără echivoc o lege în vigoare, acest lucru nu va mai conta în final dacă el susține că motivul pentru care încalcă legea este salvarea țării.

"A vorbit ca un adevărat dictator", a comentat senatorul democrat Adam Schiff, care a fost implicat în demersurile de suspendare a lui Trump din funcția prezidențială în timpul primului mandat al acestuia din urmă la Casa Albă.

Administrația Trump pare să fi îmbrățișat o versiune a așa-numitei teorii a "executivului unitar".

Aceasta este o ideologie potrivit căreia Constituția SUA ar trebui interpretată ca lege ce interzice Congresului să pună limite controlului președintelui asupra guvernului său. Ca exemplu concret, nu ar trebui restricționată puterea președintelui de a concedia după bunul său plac orice funcționar guvernamental.

Sarah M. Harris, procurorul general interimar al SUA, a trimis o scrisoare Congresului în care a avertizat că Departamentul american de Justiție nu va apăra constituționalitatea legilor care limitează concedierea membrilor agențiilor independente înainte de expirarea mandatelor lor.

E vorba de legi spun că președintele nu poate demite un astfel de funcționar după bunul plac, ci doar pentru un motiv specific, cum ar fi conduita necorespunzătoare.

Ofensiva lui Trump împotriva funcționarilor guvernamentali a declanșat procese juridice, iar în unele cazuri judecătorul a ordonat suspendarea ordinelor de concediere.

În timp ce Trump a declarat că respectă hotărârile judecătorești, consilierii săi i-au atacat pe magistrați pe rețelele sociale și au cerut destituirea lor.

Vicepreședintele JD Vance a scris săptămâna aceasta pe X că judecătorii "nu au voie să controleze puterea legitimă a executivului".

If a judge tried to tell a general how to conduct a military operation, that would be illegal.



If a judge tried to command the attorney general in how to use her discretion as a prosecutor, that's also illegal.



Judges aren't allowed to control the executive's legitimate power.