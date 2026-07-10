Trump i-a dat afară pe șefii agenției însărcinate cu corectitudinea alegerilor în SUA

1 minut de citit Publicat la 10:33 10 Iul 2026 Modificat la 10:33 10 Iul 2026

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump i-a demis pe ultimii doi oficiali ai unei agenții federale însărcinate cu asigurarea bunei desfășurări a operațiunilor de votare în Statele Unite.

Mișcarea vine în contextul în care alegerile cruciale de la jumătatea mandatului urmează să aibă loc în noiembrie, informează vineri Agerpres, care citează AFP.

Comisia de Asistență Electorală (EAC), o agenție publică creată în 2002, este responsabilă de certificarea echipamentelor de vot și de distribuirea a sute de milioane de dolari sub formă de ajutor electoral federal.

Președintele Trump s-a aflat de mai mult timp în conflict cu EAC.

El a presat agenția să includă o cerință de furnizare a dovezii cetățeniei pe formularele de înregistrare a alegătorilor, însă cererea sa a fost în mare parte blocată de instanțe.

Republicanii din agenția electorală au demisionat înainte concedierilor ordonate de Trump

EAC este condusă de patru reprezentanți ai ambelor camere ale Congresului.

La începutul acestui an, doi republicani aflați la conducerea sa au demisionat, conform USA Today.

Ceilalți doi membri - numiți de Partidul Democrat - au primit joi un e-mail prin care au fost informați despre demiterea lor.

"În numele președintelui Donald J. Trump, vă scriu pentru a vă informa că mandatul dumneavoastră de comisar al Comisiei de Asistență Electorală încetează cu efect imediat", se spune în mesajul Casei Albe.

Democrații protestează după demiterile ordonate de Trump

Democrații au condamnat decizia, pe care secretarul de stat din Arizona, Adrian Fontes, a numit-o "iresponsabilă și periculoasă", cu potențialul de a produce haos.

Senatorul de Virginia Mark Warner a declarat că "îndepărtarea tuturor comisarilor rămași cu doar câteva luni înainte de alegerile intermediare din 2026 este o măsură extraordinară care necesită o explicație imediată din partea administrației".

Michael Waldman, director executiv al Centrului Brennan pentru Justiție, a catalogat demiterile drept "deosebit de îngrijorătoare, având în vedere eforturile neobosite ale președintelui Trump de a se amesteca în alegeri".

Orice acțiune întreprinsă de EAC necesită aprobarea a trei dintre cei patru oficiali ai săi. Găsirea înlocuitorilor acestora ar putea dura însă luni.

Casa Albă a apărat într-o declarație dreptul președintelui "de a demite persoane care nu sunt pe deplin aliniate cu misiunea esențială de a asigura securitatea alegerilor în America și de a se asigura că fiecare vot legal este numărat".