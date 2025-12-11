Trump spune că „82% dintre ucraineni vor pacea cu Rusia” și îi cere lui Zelenski să fie „realist”

Foto: Profimedia Images

Donald Trump susține că „majoritatea ucrainenilor își doresc un acord de pace cu Rusia pentru a pune capăt războiului” și i-a comunicat acest lucru lui Volodimir Zelenski, conform Moscow Times.

„Pierd un număr imens de oameni. 82% dintre ucraineni își doresc un acord. Înțeleg asta. Pierd mii și mii de oameni în fiecare săptămână. Vor ca acest lucru să se termine”, a declarat Trump, la Casa Albă. Nu este clar de unde a obținut Trump această presupusă statistică.

El i-a cerut președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, să fie „realist” în privința situației și a repetat că Ucraina „nu a mai avut alegeri de mult timp”, preluând din nou propaganda Rusiei și sugerând că Zelenski este „ilegitim” deși legea ucraineană prevede clar că nu pot fi organizate alegeri în vreme de război pe teritoriul țării.

„Oamenii se întreabă: Când vor fi alegeri? Vor mai fi alegeri? Sau vor continua să rămână așa la putere?”, a spus Trump. Președintele american a mai vorbit, de asemenea, de „problema masivă a corupției” din Ucraina, adăugând că este timpul să se pună capăt războiului.

În plus, liderul american a mai spus că a avut conversații „dificile” cu liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit cu privire la Ucraina. „Vom vedea ce se întâmplă. Așteptăm răspunsuri înainte de a putea merge mai departe”, a concluzionat Trump.

Zelenski și-a exprimat, anterior, disponibilitatea de a organiza alegeri prezidențiale. În același timp, el a precizat că trebuie îndeplinite două condiții pentru organizarea procedurii - prima este asigurarea securității, deoarece Ucraina este supusă în mod regulat atacurilor invadatorilor, și permiterea votului personalului militar. A doua este modificarea legislației pentru a legitima alegerile sub legea marțială. Zelenski a anunțat că va instrui parlamentarii să elaboreze amendamentele relevante. Acest lucru, a estimat el, va dura între 60 și 90 de zile.

La mijlocul lunii noiembrie, SUA au prezentat un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, pe care l-au discutat apoi cu Ucraina și Rusia. Potrivit unor surse Wall Street Journal, trei puncte rămân controversate: concesiile teritoriale ale Ucrainei, posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO în viitor și un mecanism de utilizare a activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei.

Potrivit Financial Times , Trump i-a dat lui Zelenski „câteva zile” pentru a fi de acord cu planul de pace al SUA și speră să încheie acordul până de Crăciun. Ucraina și-a prezentat răspunsul la planul de pace al SUA pe 10 decembrie. Cu toate acestea, detaliile acestuia sunt încă necunoscute.