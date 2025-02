Un ostatic eliberat sâmbătă de Hamas abia aștepta să-și revadă soția și fiicele. Apoi a aflat că ele au fost ucise în 7 octombrie

După ce a fost eliberat Eli Sharabi a aflat că soţia şi fiicele sale au fost ucise în atacul din 7 octombrie. FOTO: Agerpres

Un ostatic israelian eliberat din Gaza a aflat că soţia şi fiicele sale au fost ucise în atacul din 7 octombrie abia după ce a fost eliberat sâmbătă, au declarat rudele sale britanice, scrie BBC.

Eli Sharabi a fost răpit de Hamas în urmă cu 16 luni şi sâmbătă a fost eliberat. Soţia sa Lianne Sharabi, care era din Bristol, şi fiicele sale Noiya şi Yahel au fost găsite ucise în adăpostul lor "îmbrăţişate", în 2023.

Părinţii lui Lianne, Gill şi Pete Brisley, au declarat duminică pentru BBC că un soldat al Forţelor de Apărare Israeliene (IDF) i-a spus lui Sharabi ce s-a întâmplat cu familia sa. Rudele sale nu erau sigure dacă Sharabi ştia că Lianne, Noiya şi Yahel - fiica şi nepoţii familiei Brisley - au fost ucişi în atacul din 7 octombrie.

El a fost unul dintre cei trei ostatici predaţi Crucii Roşii de către Hamas sâmbătă, ca parte a unui acord de încetare a focului. Vorbind pe scenă în timpul eliberării sale, Sharabi a spus că este foarte fericit să se întoarcă la soţia şi fiicele sale, ceea ce indica faptul că nu ştie ce s-a întâmplat cu ele.

Soţii Brisley au declarat că Sharabi era „lucid” şi că „vocea sa era puţin răguşită” atunci când au vorbit mai târziu printr-un apel video. "I-a venit să plângă de câteva ori, dar a reuşit să zâmbească puţin pentru noi. Un om atât de curajos", au adăugat ei.

Soţii Brisley au spus că au plâns urmărind eliberarea ginerelui lor pe un livestream.

Pete Brisley a spus că au rămas "un pic zdruncinaţi" după conversaţie. "Când l-am văzut pe Eli, am văzut starea jalnică în care l-au adus. Eli are o faţă destul de plină în mod normal. Vedeţi filmul cu el cu ochii goi, obrajii scufundaţi şi încheieturile lui ca două beţe”.

"Văzându-l pe Eli ieşind acum, ne-am reamintit totul. Am stat şi am plâns în hohote. Stăteam acolo şi mângâiam ursuleţul de pluş al lui Lianne. Cred că l-am udat de fapt. Ne-a amintit de ceea ce am pierdut", a afirmat şi Gill Brisley. „Singurul lucru care ne face să mergem mai departe este faptul că ştim că Eli s-a întors. Cel puţin există un membru al familiei noastre foarte apropiate care este încă în viaţă".

„[Îi suntem] recunoscători pentru cele două nepoate frumoase ale noastre, nu le-am avut suficient de mult timp. Acum trebuie să ne concentrăm pe toate momentele fericite. Aşa că trăim în amintirile noastre, asta e tot ce putem face. Gândiţi-vă la ele, vorbiţi despre ele şi asiguraţi-vă că nimeni nu le uită.”

Lianne a crescut în Staple Hill, la periferia oraşului Bristol, şi s-a mutat prima dată în Israel ca voluntar într-un kibbutz când avea 19 ani, înainte de a se muta definitiv în ţară. După doar trei luni în Israel, l-a întâlnit pe Eli. Au avut două fiice, Noiya şi Yahel, care aveau 16 şi 13 ani când au fost ucise.

Unul dintre fraţii lui Eli, Yossi, a fost de asemenea luat ostatic la 7 octombrie, dar a fost ucis ulterior în captivitate. Hamas a declarat că moartea sa a fost rezultatul unui atac aerian israelian.

Un alt ostatic eliberat sâmbătă, Or Levy, a aflat, de asemenea, la eliberarea sa, că soţia sa a fost ucisă de Hamas în timpul atacului în care el a fost răpit, a declarat fratele său.

Michael Levy a declarat jurnaliştilor: „Timp de 491 de zile, el [Or] s-a agăţat de speranţa că se va întoarce la ea. Timp de 491 de zile, el nu a ştiut că ea nu mai era în viaţă”.

Israelul a eliberat sâmbătă 183 de prizonieri palestinieni. În cadrul acordului de încetare a focului, 33 de ostatici răpiţi la 7 octombrie vor fi eliberaţi în schimbul a 1 900 de palestinieni aflaţi în închisorile israeliene.

Până în prezent, 16 ostatici israelieni şi 566 de prizonieri au fost eliberaţi.