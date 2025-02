Hamas a eliberat trei ostatici. În schimbul lor, Israel va trimite aproape 200 de prizonieri palestinieni în Gaza

Ostaticii eliberaţi astăzi sunt foarte slabi, palizi şi suferinzi.Sursa foto: Getty Images

Teroriştii Hamas au organizat astăzi o nouă desfăşurare de forţe cu ocazia eliberării a încă trei ostatici. Este vorba, de data aceasta, despre trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 20 şi 61 de ani. Schimbul s-a petrecut în centrul Fâşiei Gaza, iar cei trei indivizi, vizibil slăbiţi, au fost preluaţi de reprezentanţi de la Crucea Roşie. În urma acestui eveniment, Israelul va trimite aproape 200 de prizonieri palestinieni în Gaza, potrivit CNN.

În vârstă de 56 de ani, Ohad Ben Ami, care are şi cetăţenie germană, a fost primul scos din vehiculul teroriştii Hamas. El a fost urmat de Eli Sharabi, 52 de ani, şi de Or Levy, 34 de ani. Primii doi au fost răpiţi din kibuţul Be'eri în atacul pe care gruparea teroristă l-a lansat pe 7 octombrie 2023 în Israel. Or Levy, care avea 33 de ani în momentul răpirii sale, a ajuns în mâinile teroriştilor în timp ce se afla la festivalul de muzică Nova.

"Tocmai am văzut că a avut loc această eliberare a celor trei ostatici, care au fost întâi aduşi pe o scenă în centrul Gaza. Am văzut că anumite documente au fost semnate de Hamas cu Crucea Roşie, pentru că Hamas a vrut să arate că ei sunt cei care controlează acest schimb. Dacă vă uitaţi mai atent la aceste imagini, veţi observa că exista foarte multă îngrijorare acolo, întrucât aceşti oameni păreau extrem de slăbiţi, foarte fragili. Se părea că se clătinau şi se sprijineau de militanţii mascaţi pentru a se putea mişca. Unul dintre ostatici părea că a slăbit multe kilograme, era foarte slab ", a declarat, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, Salma Abdelaziz, corespondent CNN International.

Oficialii israelieni au tras un semnal de alarmă cu privire la starea de sănătate a ostaticilor şi au spus că este una alarmantă.

Israel va elibera 183 de prizonieri palestinieni

"Aşteptăm acum eliberarea celor 183 de prizonieri palestinieni, care erau ţinuţi în închisorile israeliene. În urmă cu puţin timp, am văzut ceea ce părea a fi un autobuz al Crucoii Roşii, care se îndrepta către închisoarea... Aici se află cei mai mulţi dintre prizonieri care vor fi eliberaţi. În trecut, Israelul a iterzis oricui să se apropie de această închisoare. Cei care vor fi responsabili de acest transfer vor fi tot cei de la Crucea Roşie. care vor duce la destinaţia finală: 130 vor merge în Gaza. Deja familiile îi aşteaptă acolo. (...) 45 dintre ei vor merge în Cisiordania ocupată, iar alţi şapte vor trimişi în Egipt. Am văzut în trecut că oamenii care au fost acuzaţi de crime foarte violente au fost închişi acolo, dar au fost şi activişti politici, jurnalişti (...)", a mai precizat Salma Abdelaziz. în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.