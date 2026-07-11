Cum te poți alege cu o amendă de sute de euro în una dintre cele mai frumoase destinații din Italia. Noile reguli au intrat în vigoare

Introduse luna trecută, noile reguli vizează, de asemenea, restricționarea dimensiunii grupurilor de turiști care vizitează satul. FOTO: Hepta

Un sat pescăresc italian de pe Lacul Como a introdus o amendă pentru oricine este prins cutreierând străzile sale la pieptul gol sau în costum de baie. Oricine încalcă noul cod vestimentar se va confrunta acum cu o amendă de până la 200 de euro (228 USD) în baza celei mai recente măsuri menite să limiteze impactul turismului de masă în Italia, scrie CNN.

Vizitatorii orașului Varenna, care se întinde pe malul estic al lacului pitoresc din nordul Italiei, au fost avertizați că singurele locuri în care au voie să fie în costum de baie sau la pieptul gol sunt plajele, debarcaderele și docurile pentru bărci din sat.

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Introduse luna trecută, noile reguli vizează, de asemenea, restricționarea dimensiunii grupurilor de turiști care vizitează satul. Grupurile nu pot depăși 25 de persoane - sau se confruntă cu o amendă - iar însoțitorilor de tur li se interzice să folosească difuzoare sau orice alt dispozitiv pentru a-și amplifica vocile. Oricine încalcă aceste reguli ar putea fi amendat cu până la 400 de euro (456 USD).

De asemenea, grupurile au fost instruite să nu se adune, fiind identificată o listă lungă de străzi și „alei istorice”.

Conform site-ului oficial al satului, Varenna a devenit „una dintre cele mai populare destinații turistice de pe Lacul Como, datorită bogăției sale istorice, artistice, arhitecturale și culturale”.

La aproximativ o oră nord de Milano, regiunea este extrem de populară printre turiști. Numeroase filme, inclusiv „Casino Royale” și „Ocean’s Twelve”, au fost filmate acolo și este populară printre cei bogați și faimoși - George Clooney are o casă de vacanță pe lac.

Sătenii au fost întrebați despre opiniile lor cu privire la noile reguli de către canalul de știri italian TgCom24. Un rezident anonim a spus: „Fă ce vrei, dar când te plimbi, intri într-un magazin, un restaurant, o biserică sau o piață, trebuie să te îmbraci decent.”

Un altul a fost de acord, spunând: „Nu este corect să te plimbi pe jumătate gol prin oraș.”

Un al treilea i-a spus unui reporter de la canal că turismul a trecut de la a fi „de calitate” la „cantitativ”, adăugând: „Intră, nu salută, ating totul. Pleacă. Nu mulțumesc.”

Interdicția este cea mai recentă dintr-o serie de reglementări impuse turismului în Italia. Luna trecută, autoritățile din Sardinia au interzis utilizarea umbrelelor de plajă pe una dintre cele mai populare plaje ale sale, invocând motive de siguranță.

Multe alte plaje italiene au introdus limite de timp pentru a evita supraaglomerarea, în timp ce unele orașe precum Veneția și Roma au introdus noi taxe pentru a restricționa turismul în orele de vârf.