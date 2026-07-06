„Ursul” lui Putin s-a apropiat „mult prea aproape” de principalul portavion UK și a lansat mai multe dispozitive în apă. Ce a urmat

1 minut de citit Publicat la 12:30 06 Iul 2026 Modificat la 13:34 06 Iul 2026

Avion rusesc „Bear F” („Ursul F”, în terminologia NATO), interceptat de un avion F-35 (dreapta sus), deasupra unei nave din grupul de luptă al portavionului UK HMS Prince of Wales. Foto: X/Ministry of Defence

Aviația britanică a ridicat în aer avioane F-35 pentru a intercepta un avion militar al Rusiei care se apropiase „mult prea aproape” de principalul portavion al Regatului Unit (UK), HMS Prince of Wales, în zona Cercului Polar de Nord, informează The Independent.

Ministerul britanic al Apărării a anunțat luni că un avion rusesc de patrulare maritimă „Bear F” („Ursul F”, în codificarea NATO) „s-a apropiat în repetate rânduri” de portavionul HMS Prince of Wales, înainte de a lansa în apă „un mare număr” de dispozitive navale de urmărire.

While operating in the Norwegian Sea on Operation FIRECREST, the UK's Carrier Strike Group was approached repeatedly by a Russian 'Bear-F' maritime patrol aircraft.



The aircraft flew unnecessarily close to HMS Prince of Wales, dropped multiple sonobuoys nearby, and failed to… pic.twitter.com/d5wECK4JCL — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) July 6, 2026

„În timp ce opera în Marea Norvegiei, în cadrul operațiunii Firecrest, grupul naval de escortă al portavionului a fost în repetate rânduri abordat de un avion de patrulare maritimă Bear-F”, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării.

Activitatea avionului rus a fost descrisă de britanici drept „nesigură și neprofesională”.

„Bear F” („Ursul F”) este un avion Tupolev Tu-142, varianta navalizată a bombardierului strategic al Rusiei Tu-95 „Bear” („Ursul”), folosită de marina militară rusă în misiuni de recunoaștere și luptă antisubmarin.

Avionul „Bear F” a fost interceptat și escortat de două avioane F-35 britanie, până când a părăsit zona în care se afla portavionul HMS Prince of Wales.