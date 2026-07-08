Zboruri întârziate, trenuri anulate și apeluri de urgență întrerupte: Haos în Australia după o defecțiune a rețelei de telecomunicații

1 minut de citit Publicat la 13:43 08 Iul 2026 Modificat la 13:43 08 Iul 2026

Telstra a descris întreruperea ca fiind „intermitentă”, dar a recunoscut că impactul a fost „național”.FOTO: Profimedia images

O defecțiune majoră a rețelei de telecomunicații Telstra a provocat haos în Australia, unde au fost înregistrate întârzieri ale zborurilor, trenuri anulate și întreruperi ale apelurilor către serviciile de urgență. Incidentul a afectat viața publică la nivelul întregii țări, potrivit BBC.

Directorul financiar al Telstra, Michael Ackland, și-a cerut scuze pentru problema care a început miercuri la ora 04:30, ora locală, și a afectat „anumite apeluri mobile și servicii de date”.

Serviciile au fost complet restabilite aproximativ 12 ore mai târziu, a spus el. De vină a fost o defecțiune software legată de serverele de cronometrare din centrele de date din Sydney și Melbourne - nu un atac cibernetic, a adăugat Ackland.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că întreruperea a fost „profund îngrijorătoare”.

Telstra a descris întreruperea ca fiind „intermitentă”, dar a recunoscut că impactul a fost „național”.

Ackland a declarat că firma de telecomunicații a efectuat verificări ale stării de bine a clienților care au apelat la serviciile de urgență în timpul întreruperii, șase dintre aceștia necesitând ajutor imediat.

Sistemele de rezervă, care redirecționează apelurile de urgență prin intermediul altor operatori de telefonie mobilă, au funcționat în mare parte așa cum ar fi trebuit, a adăugat el.

Întrebat dacă țara se mai poate baza pe cea mai mare rețea mobilă a sa, Ackland a spus: „Australia poate avea încredere absolută în cea mai mare companie de telecomunicații a sa... luăm aceste întreruperi foarte, foarte în serios.

Investiția noastră în reziliență, securitate cibernetică și redundanță în rețeaua noastră este semnificativă, dar este o rețea mare și complexă și, din când în când, apar probleme.”

Ministrul comunicațiilor, Anika Wells, a declarat că autoritatea de reglementare a telecomunicațiilor din țară, Autoritatea Australiană pentru Comunicații și Media, va investiga întreruperea.

În Victoria, toate serviciile regionale de tren au fost anulate din cauza întreruperii, în timp ce unele servicii regionale din New South Wales au fost, de asemenea, perturbate. Serviciile naționale de transport de marfă au fost, de asemenea, afectate.

Sistemele de plată au fost nefuncționale, aproximativ 80.000 de companii care utilizau aplicația Tyro fiind afectate.

În septembrie anul trecut, o întrerupere a sistemului la Optus - a doua cea mai mare companie de telecomunicații din Australia - a dus la trei decese, după ce sute de oameni din mai mult de jumătate din țară nu au putut să apeleze serviciile de urgență timp de 13 ore.