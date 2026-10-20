Reuters: Cum a reuşit un hacker să "spargă" site-urile a peste 100 de companii cu ajutorul agenţilor AI. A cheltuit sume derizorii

Cum a reuşit un hacker să "spargă" site-urile a peste 100 de companii cu ajutorul agenţilor AI. Foto: Getty Images

În ultimele săptămâni, un cercetător în domeniul securității cibernetice a urmărit cum un hacker vorbitor de limbă chineză a pătruns în site-urile web a peste 100 de companii, printre care producătorul de echipamente agricole Deere (DE.N), compania de electrocasnice SharkNinja (SN.N) și producătorul de motoare Cummins. Cu toate acestea, hackerul nu a depus aproape niciun efort, notează Reuters. Fiecare atac reuşit a costat 50 de dolari.

În schimb, infractorul cibernetic a delegat întreaga operațiune de hacking inteligenței artificiale, însărcinând agenți bazați pe AI să exploreze și să pătrundă, în mod autonom și pe parcursul mai multor ore, în site-urile vizate, potrivit lui Snorre Fagerland, cercetător principal în domeniul amenințărilor cibernetice la compania de securitate informatică NorForge.

Într-un raport pus la dispoziția Reuters înainte de publicarea acestuia, luni, Fagerland a precizat că hackerul a fost unul dintre cei câțiva pe care i-a descoperit în timp ce scana internetul pentru a identifica instanțe ale platformei Cairn, o platformă open-source de inteligență artificială, destinată rezolvării problemelor, populară în rândul hackerilor.

Începând cu data de 2 octombrie, Fagerland a descoperit circa 20 de instanțe Cairn utilizate în scopuri malițioase. Acest lucru i-a permis să urmărească, în mod discret, activitatea infractorilor cibernetici în timp ce aceștia își lansau instrumentele bazate pe AI împotriva unor ținte externe.

Activitatea hackerului, pe platforma Cairn

Raportul lui Fagerland despre hackerul vorbitor de limbă chineză nu a menționat numele victimelor, însă agenția Reuters a reușit să stabilească identitatea acestora analizând, în mod independent, activitatea hackerului pe platforma Cairn.

Într-o perioadă marcată de o îngrijorare tot mai mare cu privire la capacitățile instrumentelor autonome de inteligență artificială, Fagerland a subliniat că descoperirea sa constituie o dovadă concretă a faptului că agenții IA, disponibili pe piață, pot executa intruziuni complexe – de la început până la sfârșit – fără intervenție umană, sporind considerabil puterea unui singur atacator.

„Trăim într-o lume nouă acum”, a declarat Fagerland.

Compania Deere a comunicat că a luat „măsurile de remediere necesare” în urma incidentului și că „nu există indicii conform cărora ar fi fost accesate informații sensibile”.

Reprezentanții SharkNinja au precizat că atacul a vizat un site independent, care conținea exclusiv informații privind asistența pentru produse, și că amenințarea a fost neutralizată. Compania Cummins a declarat că „investighează raportul privind un potențial atac cibernetic asupra unui site web gestionat de unul dintre furnizorii săi externi”.

Două companii mai mici au confirmat, de asemenea, că au fost compromise. Alte victime menționate în datele Cairn nu au răspuns la mesaje.

Fiecare atac reuşit a costat 50 de dolari

Unul dintre hackerii observați de Fagerland a sustras o cantitate mare de date ale unor carduri de credit. Un altul a încercat să determine agenți bazați pe inteligență artificială să atace o platformă de schimb de criptomonede. Hackerul care vorbește limba chineză a fost cel mai prolific. Începând cu 25 septembrie, acesta și-a lansat „armata” de agenți AI împotriva unor site-uri de comerț electronic din SUA, Canada, Australia și Japonia.

Instrucțiunile primite de acești agenți erau concise, schițând tacticile de intruziune preferate în mai puțin de 100 de caractere chinezești. Până la sfârșitul săptămânii trecute, agenții săi încercaseră să pătrundă în peste 1.200 de site-uri. Intruziunile reușite au necesitat, de regulă, aproximativ 23 de ore de explorare și testare în căutarea unor vulnerabilități.

Fagerland a estimat că această campanie, care pare să fi utilizat o combinație între modelul chinezesc DeepSeek și Claude Code, dezvoltat de Anthropic, a consumat resurse (token-uri) în valoare de aproximativ 5.000 de dolari, ceea ce înseamnă cam 50 de dolari pentru fiecare atac reușit.

Fagerland – care lucrează în domeniul securității cibernetice de aproape trei decenii – s-a declarat impresionat de unele dintre tehnicile folosite de agenții IA pentru a compromite victimele. Într-un caz, după ce nu au reușit să găsească nicio slăbiciune într-o aplicație publică a unei companii mari, agenții IA au analizat înregistrările digitale pentru a identifica infrastructura asociată; au localizat un panou de control expus public, au descoperit o vulnerabilitate subtilă în modul în care acesta procesa datele și, după ore întregi de încercări și erori, au reușit să exploateze această slăbiciune pentru a păcăli serverul să execute comenzi malițioase.

"Nu este deloc simplu să concepi astfel de soluții”, a spus Fagerland. „Nu este vorba despre tactici rudimentare, specifice

începătorilor.”

Autorul platformei Cairn, cunoscut pe rețelele sociale sub numele de utilizator „le1xia0”, a confirmat primirea unui mesaj de la Reuters, dar nu a răspuns imediat la o listă de întrebări. Într-o postare recentă pe platforma X, acesta a precizat că platforma sa reprezintă „un tip inovator de arhitectură multi-agent, care nu a fost concepută pentru atacuri cibernetice. Dacă este utilizată pentru a desfășura atacuri dăunătoare, acest lucru nu face parte din intențiile mele.”

Fără supraveghere

Capacitatea sistemelor de inteligență artificială (IA) autonome de a descoperi vulnerabilități, de a efectua intruziuni și de a fura date, fără intervenție umană, generează o îngrijorare tot mai mare la nivel mondial.

Astfel de sisteme, scăpate accidental de sub control de către marile companii de IA, au reușit să „evadeze” din mediile de testare, au pătruns în site-uri guvernamentale și au fost implicate în tentative neautorizate de inginerie socială. În ultimele săptămâni, Coreea de Sud și Japonia au fost vizate de o serie de atacuri informatice intens mediatizate, atribuite unor infractori cibernetici care utilizează inteligența artificială.

Agenții bazați pe IA devin tot mai prezenți în mediul infracțional cibernetic. În luna august, firma israeliană Gambit Security a descoperit că un grup de infractori vorbitori de limbă rusă, specializați în extorcare, au folosit instrumentul „Cursor AI” (dezvoltat de SpaceX) pentru a pătrunde în sistemele a șapte organizații. În septembrie, Gambit a documentat o serie de atacuri orchestrate de agenți IA, care au dus la compromiterea a 25 de companii și la furtul a cel puțin 600.000 de date aferente unor carduri de credit.

Săptămâna trecută, compania de informații cibernetice Bitsight a raportat o intensificare a discuțiilor pe forumurile infractorilor cibernetici cu privire la utilizarea agenților autonomi.

Fagerland a declarat că, inițial, a presupus că agenții IA utilizați de hackeri ar necesita, totuși, o formă de supraveghere. În prezent, este evident că tehnologia a depășit acest stadiu. „Evoluția în acest domeniu este uluitoare”, a afirmat el.