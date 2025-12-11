1 minut de citit Publicat la 11:49 11 Dec 2025 Modificat la 11:51 11 Dec 2025

Horoscop 11 decembrie 2025. Previziuni zodiacale complete. Sursa foto: Getty Images

Descoperă horoscopul zilei de joi, 11 decembrie 2025, pentru toate zodiile. Află ce îți rezervă astrele în dragoste, carieră, bani și sănătate.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Ziua aduce dinamism și claritate. În plan profesional, poți rezolva o situație care trena de mult timp. În dragoste, inițiativa ta este apreciată. Ai grijă la impulsivitate.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Te concentrezi pe aspectele financiare. O veste bună sau o oportunitate de câștig îți poate îmbunătăți dispoziția. În cuplu, comunicarea sinceră aduce liniște.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Joi este o zi excelentă pentru discuții importante. În carieră, ideile tale sunt apreciate. În dragoste, fii atent la schimbările bruște de dispoziție.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Timpul petrecut cu cei dragi te liniștește. Profesional, ai nevoie de mai multă organizare. Nu ignora semnalele corpului dacă apare oboseala.

Leu (23 iulie – 22 august)

Este o zi excelentă pentru a ieși în față. Poți primi aprecieri sau o propunere interesantă. În dragoste, pasiunea crește. Atenție la cheltuieli impulsive.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Astrele te ajută să iei decizii practice. La locul de muncă, atenția la detalii te favorizează. În cuplu, e nevoie de mai multă deschidere emoțională.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Relațiile sunt în centrul atenției. Ai ocazia să rezolvi un conflict sau să îmbunătățești o colaborare. În dragoste, dialogul este cheia.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

O zi potrivită pentru introspecție. În carieră, ai putea identifica o soluție neașteptată. În dragoste, sinceritatea te ajută să depășești un blocaj.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Astrele îți amplifică entuziasmul. Poate apărea șansa unei călătorii sau a unui proiect nou. În cuplu, atmosfera este caldă și jucăușă.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ești orientat spre performanță. Joi îți poate aduce recunoaștere sau o confirmare importantă. În dragoste, ai nevoie de stabilitate și sinceritate.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Ideile originale îți pot aduce succes. În plan personal, ai nevoie de spațiu pentru a lua o decizie. Financiar, fii atent la promisiunile altora.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Ziua aduce inspirație și claritate emoțională. Profesional, creativitatea ta este apreciată. În dragoste, lasă lucrurile să se desfășoare natural.