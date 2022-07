Iadul pe pământ la Donențk: artileria și rachetele ucrainene au ucis și rănit zeci de civili, acuză separatiștii

Separatiștii spun că forțele ucrainene au efectuat 740 de lovituri pe teritoriul RPD, notează CNN.

"În urma bombardamentelor, sunt morți și răniți în rândurile populației civile și numeroase distrugeri aduse locuințelor și infrastructurii", transmite agenția de știri Donețk, controlată de separatiști.

Mai multe clipuri video postate pe rețelele sociale și care nu au putut fi verificate arată clădiri avariate de bombardamente, inclusiv o piață pustie situată în apropierea unei gări, unde se văd incendii.

Donetsk was shelled again today. A market and a railway station were hit. As a result of today's shelling, 3 people were killed and 27 civilians were injured.



Reminder: There’s no military infrastructure in the city. The city has been shelled for 8 years. pic.twitter.com/QfcHty3FnH