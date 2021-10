Autoarea dezvăluirilor despre Facebook, audiată în Senatul SUA: "Sunt aici deoarece cred că Facebook dăunează copiilor și slăbește democrația"

Haugen, 37 de ani, posesoare a unei licențe în ingineria calculatoarelor și a unui MBA la Harvard, a lucrat în echipa de integritate Facebook în timpul campaniei electorale care a precedat alegerile de la 3 noiembrie, din SUA.

După ce a distribuit mii de pagini de documente presei, autorităților federale și membrilor Congresului SUA, ea a spus, recent, într-o emisiune televizată, că algoritmii Facebook privilegiază expunerea de conținut care determină angajament pe baza conținutului care dezbină și propagă ura iar managerii companiei sunt la curent cu aceste practici.

Algoritmii nu se schimbă în binele publicului, pentru că Facebook ar câștiga mai puțin bani, susține ea.

Marți, în fața subcomisiei pentru protecția consumatorului, siguranța produselor și securitatea datelor, comisie conduse de Richard Blumenthal, Haugen a declarat:

"Documentele pe care le-am furnizat Congresului demonstrează că Facebook a indus în mod repetat publicul în eroare în legătură cu ceea ce propriile cercetări ale companiei au dezvălut în legătură cu siguranța copiilor, cu eficacitatea sistemelor sale de inteligență artificială și rolul acestora în răspândirea mesajelor extreme, care dezbină. Spun aceste lucruri deoarece cred că orice ființă umană merită demnitatea adevărului", a continuat ea.

"Printre alte dezvăluiri, informațiile pe care le-ați oferit Congresului reprezintă o dovadă puternică a faptului că Facebook știa că produsele sale dăunează adolescenților", a spus, la rândul săi, senatorul Blumenthal, în deschiderea audierilor.

El l-a chemat pe directorul general al Facebook, Mark Zuckerberg, să depună mărturie în fața subcomisiei senatoriale.

"Mark Zuckerberg ar trebui să se uite astăzi în oglindă. Totuși, în loc să-și asume responsabilitatea și să dea dovadă de leadership, domnul Zuckerberg pleacă să navigheze", a spus Blumenthal.

