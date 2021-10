Pana Facebook a venit după dezvăluirile "cârtiței" Frances Haugen. Ea spune că liderii companiei cunoșteau efectele nocive ale rețelei sociale

Este vorba despre informații ce atestă că managementul companiei fondate de Mark Zuckerberg era la curent cu efectul nociv al strategiei de a accelera interacțiunile utilizatorilor favorizând un anumit tip de conținut.

"Cârtița" este Frances Haugen (foto), fost manager de produs în cadrul Facebook. Aceasta a strâns mii de pagini cu cercetări interne realizate de companie și le-a distribuit presei, congresmenilor și autorităților de reglementare din SUA.

Haugen și-a dezvăluit identitatea duminică și urmează să depună mărturie marți în fața unei subcomisii a Congresului SUA în legătură cu impactul rețelei Facebook asupra utilizatorilor tineri.

Potrivit lui Haugen, Facebook este la curent cu felul în care platformele sale sunt utilizate pentru a propaga ura, violența și dezinformarea și a încercat să ascundă dovezile în acest sens.

Facebook a respins acuzațiile.

CNN notează că acțiunile Facebook pierduseră, luni, peste 5% din valoare în tranzacțiile de la mijlocul zilei, fiind pe cale să înregistreze cea mai proastă performanță în aproximativ un an.

"Lucrul pe care l-am văzut repetat continuu la Facebook a fost conflictul de interese între ce era bine pentru public și ce era bine pentru Facebook. Și, mereu, Facebook a ales optimizarea în favoarea propriilor interese, cum ar fi să facă mai mulți bani" a spus Haugen în emisiunea postului CBS, "60 minutes".

Unul dintre documentele interne Facebook citate în emisiune precizează: "Avem dovezi din surse muliple că discursul urii, discursul politic care dezbină și dezinformările propagate pe Facebook și pe familia de aplicații afectează societățile din întreaga lume".

În urmă cu aproximativ o lună, Frances Haugen a depus cel puțin opt plângeri la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA, susținând că Facebook ascunde de investitori și de public cercetările interne în legătură cu deficiențele strategiei de conținut.

Ea a trimis documentele publicației The Wall Street Journal, care a publicat o investigație în mai multe episoade, arătând că Facebook cunoștea problemele cu aplicațiile sale, inclusiv efectele negative ale dezinformărilor și problemele cauzate mai ales tinerelor fete pe Instagram.

Înainte de a merge la Facebook în 2019, Frances Haugen a lucrat la alți giganți tehnologici precum Google și Pinterest.

Am văzut mai multe rețele sociale și la Facebook era mai rău decât orice am văzut anterior. La un moment dat în 2021, mi-am dat seama că va trebui să fac asta (dezvăluirile publice, n.r.) într-o manieră sistematică și că va va trebui să strâng suficiente documente astfel încât nimeni să nu pună la îndoială faptul că dezvăluirile sunt reale", a precizat ea.

Replica Facebook a venit prin purtătoarea de cuvânt Lena Pietsch.

"Zi de zi, echipele noastre trebuie să țină echilibrul între a apăra libertatea a miliarde de oameni de a se exprima liber cu nevoia de a păstra platforma noastră ca un loc sigur și pozitiv (...) A sugera că încurajăm conținutul dăunător și că nu facem nimic este, pur și simplu, fals", a susținut ea.

O pană de anvergură a afectat, luni, serviciile Facebook, WhatsApp și Instagram, căderea acestor platforme fiind sesizată de utilizatori pe alte rețele sociale.

Internauții au migrat pe Twitter și pe alte platforme pentru a sesiza incidentul. Au fost afectați utilizatori din Europa, dar și din America de Nord și din America Latină, conform mesajelor postate.

În cazul României, downdetector.com consemnează un vârf al raportărilor la ora 18.43, cu peste 3.400 de incidente semnalate.

Andy Stone, un purtător de cuvânt al Facebook, a postat pe Twitter: "Suntem conștienți că unii utilizatori întâmpină probleme când încearcă să acceseze aplicațiile și produsele noastre. Lucrăm să readucem lucrurile la normal pe cât de repede posibil și prezentăm scuze pentru inconveniente".

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.