Guvernatorul statului New York, este acuzat că a hărțuit sexual cel puțin 11 femei

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a hărţuit sexual cel puţin 11 femei, iar ulterior a luat măsuri împotriva unei foste angajate care s-a plâns public de comportamentul acestuia, arată un raport publicat marţi de procurorul general al acestui stat, Letitia James.

Raportul întocmit de anchetatori îi atribuie guvernatorului Andrew Cuomo gesturi deplasate, „săruturi şi îmbrăţişări nedorite”, precum şi „comentarii nepotrivite”.

Potrivit concluziilor anchetei, guvernatorul şi angajaţii lui „au luat măsuri de represalii faţă de cel puţin o angajată care a depus mărturie”, a precizat un comunicat publicat de biroul Procuraturii Generale din New York.

Raportul de 165 de pagini, care cuprinde interviuri cu 179 de martori şi o trecere în revistă a zeci de mii de documente, mai afirmă că biroul lui Cuomo era plin de frică şi intimidare şi era un mediu de lucru ostil pentru mulţi angajaţi.

Cuomo a hărţuit membrii propriului personal, membri ai publicului şi alţi angajaţi ai statului, dintre care unul era soldat al statului, susţine raportul.

Descoperirile arată ”o imagine profund tulburătoare, dar clară”, a spus James, descriind biroul lui Cuomo drept ”un loc de muncă toxic”.

Andrew Cuomo neagă toate acuzaţiile

Andrew Cuomo, care a negat acuzaţiile atunci când acestea au fost făcute publice, a fost audiat timp de mai multe ore de către anchetatori, în data de 17 iulie.

''Vreau să ştiţi direct de la mine că nu am atins pe nimeni în mod necorespunzător și nu am făcut avansuri sexuale inadecvate. Am 63 de ani. Mi-am trăit întreaga viață de adult în vizorul publicului", a declarat el.

Guvernatorul newyorkez a câştigat în popularitate datorită modului în care a gestionat pandemia de coronavirus, în condiţiile în care New York a fost epicentrul epidemiei din Statele Unite în primăvara anului 2020, însă acuzaţiile de hărţuire i-au afectat imaginea publică.

Preşedintele Joe Biden doreşte demisia guvernatorului statului New York

"Cred că ar trebui să demisioneze. Înţeleg că procurorul are suficiente dovezi să-l acuze", a declarat Biden.

După ce în timpul campaniei electorale Cuomo a fost un aliat strategic important pentru Biden, preşedintele american alege să se distanţeze faţă de acţiunile acestuia.

