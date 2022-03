Volodimir Zelenski, discurs emoționant pentru cetățenii Europei. A fost ovaționat pe străzile din Praga şi Tbilisi

Mesajului lui Zelenski a fost transmis live prin Zoom. El a încurajat Europa să fie alături de Ucraina și a făcut o pauză pentru un moment de reculegere, onorându-i pe cei care au căzut în acest război.

”Acest prim minut aș dori să-l dedic momentului de tăcere celor care au căzut în lupta pentru țara lor, soldaților noștri, celor care slujesc... cei care lucrează ca piloți, cei care fac fapte eroice în diferite domenii protejându-și țara și și-au dat viața pentru asta. Să comemoram soldații. Odihnească-se în pace", a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a împărtășit și câteva gânduri pentru oamenii din întreaga Europă, precum și despre ”oamenii obișnuiți” din Ucraina: ”aș dori să urez toate cele bune poporului Europei... Așa se salută în aceste zile soldații noștri, eroii noștri... Aceștia sunt oamenii care își protejează casele, protejează Ucraina, protejează Europa, ei vă protejează Europa și se salută, urându-și multă sănătate”, a spus președintele ucrainean.

”Dar, recent, salutul soldatului, acest salut al armatei, este ceva pe care oamenii obișnuiți încep să-l folosească în limba lor de zi cu zi atunci când se salută pentru că ne protejăm țara de invazia rusă, de atacul rus. Ne protejăm casele și pământul cu drepturi depline și în fața agresiunii ruse”, a spus Zelenski.

”Astăzi, militarii noștri, unii dintre militarii noștri, servesc țara noastră în armată, alții servesc ca doctori cu bisturii în mână, efectuând operații chirurgicale. Alții lucrează pentru a proteja copiii și familiile lor. Și aceasta este inima noastră, aceasta este inima Ucrainei, stând împreună împotriva răului”.

Liderul de la Kiev a folosit ultima parte a discursului său pentru a vorbi oamenilor de pe întreg continentul european, promițând victoria Ucrainei și a întregii democrații: ”aș dori să mă adresez vouă, poporului Europei. Aș dori să vă fac apel să nu tăceți. Aș vrea să ieșiți în stradă și să susțineți Ucraina, să ne susțineți eforturile și să ne susțineți lupta, pentru că dacă Ucraina nu va rezista, Europa nu va rezista. Dacă noi vom cădea, voi veți cădea, așa că vă rog să nu tăceți, să nu închideți ochii la asta!".

„Ieșiți și susțineți Ucraina cât de mult puteți... Și dacă vom câștiga, și sunt sigur că vom câștiga, aceasta va fi o victorie pentru întreaga lume democratică. Aceasta va fi victoria libertății noastre. Aceasta va fi victoria pentru întreaga lume democratică. Va fi victoria luminii asupra întunericului, a libertății asupra sclaviei. Și dacă vom câștiga, vom deveni la fel de înfloriți ca Europa și Europa va înflori mai mult ca niciodată după această victorie magnifică. Slavă Ucrainei."

La final, președintele ucrainean și-a ridicat pumnul în aer în semn de salut. Discursul său a stârnit aclamații la Praga, fiind urmărit de o stradă plică cu oameni. Zelenski a menționat, în timp ce vorbea, mai multe orașe europene, ca Bratislava, Frankfurt, Praga, Lyon, Tbilisi, Viena și Vilnius.

