Ce face balsamul de rufe și de ce tot mai mulți oameni renunță la el. Cum a devenit cel mai controversat produs de curățenie

Balsamul de rufe este unul dintre produsele pe care mulți oameni le folosesc aproape automat atunci când spală hainele. Deși mulți îl adaugă din obișnuință, fără să se gândească prea mult la ce face balsamul de rufe cu adevărat, acesta promite țesături mai moi, un miros plăcut și mai puțină electricitate statică. În ultimii ani, însă, tot mai multe persoane aleg să îl scoată din rutina de spălare. Motivul nu ține doar de impactul asupra mediului, ci și de felul în care acest produs poate influența hainele, mașina de spălat și chiar confortul pielii, potrivit The Spruce.

Deși efectul se simte imediat după spălare, specialiștii în îngrijirea textilelor atrag atenția că folosirea frecventă a balsamului poate avea și dezavantaje. Există alternative simple pentru haine mai moi și mai proaspete, fără să fie nevoie să adăugăm la fiecare spălare un strat suplimentar de produs.

Ce efecte are balsamul de rufe asupra țesăturilor

Balsamul de rufe acționează prin depunerea unui strat fin de substanțe pe fibrele textile. Acesta le face să se simtă mai netede la atingere și reduce frecarea dintre ele. De aici vine senzația de haine moi și plăcute după spălare, dar și mirosul persistent pe care îl lasă pe țesături.

Efectul este însă unul temporar, iar depunerile repetate pot schimba felul în care se comportă anumite materiale. Prosoapele, de exemplu, pot deveni mai puțin absorbante, pentru că stratul lăsat de balsam împiedică fibrele să absoarbă la fel de bine apa. Același lucru se poate întâmpla și în cazul hainelor sport, concepute să elimine transpirația și să permită evaporarea umezelii.

Experta în îngrijirea rufelor Ashley Matuska Kidder avertizează că reziduurile se pot acumula în timp atât pe haine, cât și în mașina de spălat. În plus, acestea pot reține mirosuri și bacterii, iar textilele pot ajunge să capete un miros neplăcut, chiar dacă au fost proaspăt spălate.

Un alt motiv de îngrijorare este compoziția produselor. Unele formule conțin substanțe care se degradează greu în mediul înconjurător, contribuind la poluarea apei. În funcție de ingrediente și de sensibilitatea fiecărei persoane, parfumul și celelalte componente pot provoca și iritații ale pielii.

Ce nu face balsamul de rufe

Deși este adesea folosit împreună cu detergentul, balsamul nu are același rol. El nu este produsul care îndepărtează murdăria și nu înlocuiește detergentul. Rolul său principal este să modifice senzația pe care o au țesăturile la atingere și să le parfumeze.

Mai mult, balsamul nu este potrivit pentru toate tipurile de textile. Prosoapele, hainele sport și unele materiale tehnice pot avea de suferit dacă sunt tratate în mod repetat cu astfel de produse. În cazul lor, absorbția apei sau capacitatea de a elimina transpirația sunt mai importante decât senzația de moliciune.

Nici cantitatea mai mare de balsam nu înseamnă automat haine mai curate sau mai bine îngrijite. Dimpotrivă, excesul de produse poate favoriza acumularea reziduurilor. Același lucru se întâmplă și atunci când este folosit prea mult detergent. Dacă hainele rămân rigide sau prezintă urme după spălare, poate fi utilă o clătire suplimentară.

Pentru a păstra țesăturile în stare bună, este important să fie respectate instrucțiunile de pe etichetele hainelor. Sortarea rufelor în funcție de culoare, închiderea fermoarelor și a nasturilor înainte de spălare și alegerea unei temperaturi potrivite pot preveni deteriorarea materialelor. Apa fierbinte ar trebui rezervată, atunci când eticheta permite, mai ales pentru prosoape și lenjerii, în timp ce hainele obișnuite pot fi spălate la temperaturi mai scăzute.

Mulți oameni renunță la balsamul de rufe pentru alternative mai naturale

Renunțarea la balsam nu înseamnă că hainele trebuie să rămână aspre sau să nu mai aibă un miros plăcut. Există câteva variante care pot ajuta la obținerea unor rezultate asemănătoare, fără depunerile specifice balsamului.

Una dintre ele este bicarbonatul de sodiu. Potrivit expertei Ashley Matuska Kidder, acesta poate contribui la echilibrarea pH-ului apei din timpul spălării și la reducerea depunerilor de detergent de pe haine, care pot face țesăturile să devină rigide. Este important, însă, să fie folosit cu măsură și să fie respectate recomandările producătorului mașinii de spălat.

O altă variantă este oțetul alb, care poate ajuta la descompunerea urmelor de săpun și detergent rămase în fibre. Acesta este recomandat mai ales atunci când hainele par să aibă reziduuri după spălare. Nu trebuie însă amestecat cu înălbitor pe bază de clor, iar folosirea lui frecventă sau în cantități mari nu este indicată fără a verifica mai întâi recomandările producătorului mașinii.

Pentru uscător, bilele din lână reprezintă o altă alternativă. Acestea se mișcă printre haine și împiedică rufele să se strângă într-un singur mănunchi. În acest fel, pot contribui la reducerea cutelor și a electricității statice și pot ajuta hainele să se usuce mai repede.

Cei care își doresc și un miros plăcut pot apela la câteva picături de ulei esențial pe bilele pentru uscător, însă este bine de știut că uleiurile esențiale pot provoca reacții alergice sau iritații la persoanele sensibile. Nu trebuie folosite în exces și nici aplicate direct pe haine.

În cele din urmă, îngrijirea corectă a rufelor nu depinde de numărul produselor folosite, ci de alegerea lor în funcție de țesături și de respectarea instrucțiunilor de spălare. Uneori, mai puțin detergent, o clătire suplimentară și renunțarea la balsam pot fi suficiente pentru a păstra hainele curate și în stare bună mai mult timp.