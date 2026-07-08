Pisica Susie va primi o statuie din bronz după ce a devenit atracția unui oraș din Marea Britanie

Statuia va fi realizată de artista din Weymouth, Ama Menec. Foto: Lorraine Groves/ Susie’s Travels in Dorchester!/Facebook

O pisică celebră va avea o statuie în orașul Dorchester din Marea Britanie. Susie a devenit faimoasă în 2023, când s-a mutat acolo alături de stăpânii ei și a început să exploreze orașul. De atunci, pisica a apărut într-o carte de copii, un calendar și pe mai multe cărți poștale, iar cu ajutorul ei s-au strâns mii de lire sterline pentru diverse cauze, relatează BBC.

Pisica Susie vizitează des magazinele din Dorchester și un grup de Facebook care îi este dedicat are aproape 13.000 de membri.

Susie s-a mutat în Dorchester alături de stăpânii ei, Linda și Michael Crow, atunci când au decis să locuiască cu fiica lor, Graves, în 2023. După ce au primit mai multe telefoane de la oameni care au crezut că pisica s-a rătăcit, i-au modificat medalionul de la zgardă și acum scrie: „Susie - nu m-am rătăcit, îmi place aventura”.

Aventurile pisicii sunt urmărite pe grupul de Facebook, unde oamenii postează imagini cu ea în diferite zone ale orașului.

Propunerea ca o statuie de bronz de 113 centimetri a pisicii să fie instalată în fața magazinului caritabil Julia's House de pe South Street a fost aprobată cu unanimitate de voturi de consilierii din Dorset.

Statuia va fi realizată de artista din Weymouth, Ama Menec, iar Susie va fi înfățișată purtând o zgardă în stil roman, decorată cu mărgele din sticlă.

Stăpâna lui Susie, Jenny Graves, a spus că a fost inițial contactată de un istoric local, care dorea să comande o statuie a pisicii inspirată de reprezentările pisicilor din perioada romană, ca un omagiu adus originilor romane ale orașului.

James Honeychuck, un locuitor din Poundbury și autorul cererii, a propus ca pe una dintre laturile soclului să fie inscripționată o poezie, compusă de „Bardul din Dorchester”.

Printre susținătorii proiectului se numără și Lorna Dannerberg, care locuiește în Scoția și își petrece vacanțele în Weymouth.

„Venim în Dorchester special să o vedem pe Susie. A devenit un ambasador minunat al orașului”, a spus ea.

Jacqueline Londhair locuiește în California, dar face parte din grupul de Facebook dedicat lui Susie. Ea a scris o scrisoarea Consiliului Dorset: „Deși probabil nu o voi întâlni niciodată pe Susie, ea îmi aduce mie și multor altor oameni din întreaga lume o bucurie imensă în fiecare zi.”

Statuia în sine va avea 38 de centimetri și va fi montată la nivelul privirii copiilor mici, pe un soclu din piatră, înalt de 75 de centimetri, care conține fosile specifice Coastei Jurasice.