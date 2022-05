Mâncarea viitorului: Meniuri fabuloase scoase la imprimanta 3D. Pizza în doar 70 de secunde

Oamenii viitorului vor pregati mâncăruri fabuloase prin simpla apăsare a unui buton. În doar 70 de secunde ne vom putea printa o pizza sau o prajitură cu ajutorul imprimantelor 3D.

Încă se fac încercări şi studii în ceea ce priveşte ingredientele şi metodologia de aplicare a lor.

Metoda folosită presupune aplicarea repetată a ingredientului de bază sub formă de pudră uscată. Următorul pas este infuzarea cu apă pentru a declanşa procesul de cristalizare.

Cuptorul ar putea fi înlocuit astfel de o imprimantă 3D. NASA a finanţat deja cu zeci de mii de dolari un proiect de cercetare care urmareste printarea alimentelor pentru misiunile astronauţilor.

Cum timpul inseamna mult in aceasta perioada este important de stiut ca aceasta imprimanta ne va usura si treaba in bucatarie. Partajarea retetelor va fi la fel de simpla ca transferul unui fisier in mediul online.

Primul restaurant cu alimente 3D a fost deschis în 2018, în Olanda. Ingredientele sunt proaspete, ba chiar se poate evita risipa alimentaravalorificand diverse resturi.

Exista locuri unde se foloseste deja aceasta tehnologie, de exemplu, la Tokyo intr-un restaurant de sushi oaspetii primesc un kit de testare, ce ofera informatii despre nevoile lor nutritionale biometrice si adapteaza meniurile in functie de ele.

"Dacă vorbim de alimentaţia viitorului, importante sunt si alimentele cu dimensiune tridimensională, alimentele 3D, alimente care sunt imprimate, printate, alimente care par de domeniul fantasticului.", declară nutriţionistul Lygia Alexandrescu.

Se obtin alimente cu o concentatie de nutrienti foarte bine controlata. Imprimarea 3D este totodata benefica si pentru sanatate. Poate ajuta la alcătuirea unor diete speciale pentru persoanele alergice sau cele care au anumite boli.

"Inseamna o matrita, o concentare de prafuri, de diverse substante care pot fi foarte bine controlate, exista senzori in aceste masinarii care controleaza foarte bine caloriile, aportul de carbohidrati, aportul de zahar, aportul de proteine si de grasimi", a mai explicat Lygia Alexandrescu.

Alimentul printat poate avea gustul şi forma pe care o alegem, depinde doar de noi dacă ne vom adapta la conţinutul farfuriei viitorului.

În Africa de Sud, de exemplu, o companie a conceput o imprimantă alimentară 3D care poate procesa fructele si legumele care sunt aruncate din marile magazine. Această tehnologie poate reprezenta soluţia pentru lipsa hranei în viitor. Liderul spiritual, Sadhguru, a discutat în timpul vizitei sale în România despre aceată problemă:

"Dacă facem ceea ce trebuie acum, în următorii 15 ani putem schimba situația semnificativ. Sau putem dormi indreptandu-ne către un dezastru și de asemenea putem plânge pentru asta mai târziu.

Acest lucru este ceva ce putem preveni sau ce trebuie să prevenim. Orice om de știință responsabil vorbește despre faptul că din 2025 vor putea exista războaie civile în lume din cauza lipsei de hrană.", a declarat Sadhguru.

Pentru că metoda prin care facem acum agricultură accentuează schimbările climatice, oamenii trebuie să vină cu soluţii, iar tehnologia 3D poate reprezenta viitorul.