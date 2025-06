Cascada „sângerândă” din Antarctica. După 100 de ani s-a aflat de ce apa nu îngheață și curge roșie dintr-un ghețar

Bizară și fascinantă, Blood Falls („Cascada de sânge”) din Antarctica i-a nedumerit pe cercetători și exploratori timp de un secol.FOTO X The American Geographical Society

Bizară și fascinantă, Blood Falls („Cascada de sânge”) din Antarctica i-a nedumerit pe cercetători și exploratori timp de un secol. După zeci de ani de ipoteze și teorii, oamenii de știință au reușit, în cele din urmă, să descopere adevărata cauză a acestui fenomen natural unic, scrie Daily Galaxy.

Situată în regiunea izolată McMurdo Dry Valleys, această curgere spectaculoasă de apă de culoare roșu aprins, care iese dintr-un ghețar, a stârnit întrebări fără răspuns. Până acum.

Blood Falls, a renowned natural feature in Antarctica, garners attention for its striking red appearance, often mistaken for blood.



Located in the McMurdo Dry Valleys, this phenomenon originates from a subglacial lake beneath Taylor Glacier.



The water from this lake is… pic.twitter.com/HRyLLCe9T2 — Cool Earth (@Cool_Blue_Dot) September 17, 2023

Blood Falls a fost descoperită pentru prima dată în 1911 de geologul Thomas Griffith Taylor, care a fost uimit de apariția unei ape roșii ce părea să curgă din marginea ghețarului care azi îi poartă numele – Taylor Glacier. Timp de decenii, s-a presupus că nuanța roșiatică era cauzată de prezența unor alge roșii în apă. Totuși, teoria nu i-a convins niciodată complet pe cercetători.

#GeoAnswer

Q: Where is "Blood Falls," a waterfall gushing red water, located?

A: Taylor Glacier, Antarctica. Due to the high concentration of iron, the water from the glacier has the reddish tinted color that looks like blood, giving "Blood Falls" its morbid name. pic.twitter.com/OFvaOH6O3b — The American Geographical Society (@AmericanGeo) July 13, 2018

Pe lângă culoarea neobișnuită, un alt aspect i-a intrigat pe aceștia: apa nu îngheață, deși se află într-unul dintre cele mai reci locuri de pe planetă. Temperatura medie în zonă este de aproximativ -19°C, dar apa continuă să curgă. Aceste caracteristici uimitoare au transformat Blood Falls într-un punct de atracție pentru oamenii de știință dornici să-i descifreze originea.

Misterul Blood Falls a început să fie elucidat abia în 2003, când o echipă de cercetători de la Universitatea din Alaska Fairbanks, condusă de exploratoarea National Geographic Erin C. Pettit, a folosit tehnologie de ultimă generație cu unde radio pentru a analiza compoziția apei. Studiul lor a arătat că apa conține un nivel foarte ridicat de sare – de două ori mai sărată decât apa de mare. Această salinitate extremă scade punctul de îngheț al apei, permițându-i să rămână lichidă chiar și în condiții de frig extrem.

Însă salinitatea nu a fost singura explicație. Cercetătorii au descoperit că apa era și bogată în fier. Când iese la suprafață și intră în contact cu aerul, fierul se oxidează, ceea ce face ca lichidul să capete o culoare roșu intens – asemănătoare sângelui.

Adevărata sursă a apei din Blood Falls este mult mai veche decât se credea inițial. Potrivit lui Pettit, apa a fost prinsă sub ghețar timp de aproximativ 1,5 milioane de ani. Aceasta provine dintr-un lac antic, îngropat sub straturi de gheață odată cu mișcarea ghețarului. În timp, lacul a rămas izolat de lumea exterioară, conservat sub presiunea și masa gheții.

Presiunea acumulată a făcut ca această apă sărată și bogată în fier să găsească o cale de ieșire la suprafață. Pettit explică și de ce apa reușește să rămână lichidă chiar și acum: „Deși pare contraintuitiv, apa eliberează căldură atunci când îngheață, iar acea căldură încălzește gheața rece din jur.” Această combinație de căldură internă și punct de îngheț scăzut permite curgerea neîntreruptă a apei.

Un fenomen unic pe glob

Ghețarul Taylor este acum considerat cel mai rece ghețar din lume care are apă curgătoare permanentă, ceea ce face ca Blood Falls să fie unul dintre cele mai fascinante fenomene naturale ale Antarcticii.

Misterul cascadei „sângerânde” a fost, în sfârșit, dezlegat. Povestea acestei curgeri roșii spectaculoase este una despre lacuri antice, temperaturi extreme și procese chimice unice, care transformă Blood Falls într-un fenomen cum nu există altul pe glob.