Caii pot mirosi frica oamenilor și devin mai precauți în jurul pesoanelor speriate

Caii pot simți frica oamenilor prin miros, devenind precauți în jurul persoanelor speriate, arată un nou studiu. Cercetătorii au colectat probe de compuși olfactivi de la axilele participanților umani la studiu și apoi au observat cum s-au comportat caii atunci când au fost expuși la diferite mirosuri în timpul testelor standardizate, potrivit unei cercetări publicate miercuri în revista PLOS One, scrie CNN.

„Deși cercetările anterioare au descoperit că aceștia pot percepe emoțiile umane prin vorbire și expresii faciale, ideea că pot mirosi frica noastră a rămas doar o teorie din cauza dificultăților de a studia mirosul”, a declarat autorul principal al studiului, Plotine Jardat, cercetător la Institutul Francez pentru Echitație (IFCE).

„Ca oameni, nu suntem cu adevărat conștienți de toate mirosurile din jurul nostru în comparație cu ceea ce percep, aparent, alte animale, așa că acest lucru nu este atât de ușor de studiat”, a declarat Jardat.

Pentru a depăși această problemă, cercetătorii au dezvoltat o metodă inovatoare care a implicat plasarea unor dischete demachiante la axilele participanților umani la studiu, unde glandele sudoripare eliberează compuși cu miros.

Au fost prelevate probe de la oameni în timp ce urmăreau un videoclip înfricoșător și un videoclip vesel, precum și o probă neutră, iar aceste dischete au fost ulterior plasate pe nările a 43 de cai femele diferite.

„Cercetătorii au avut grijă să prevină contaminarea cu alți compuși odoranți, asigurându-se că dischetele au fost manipulate doar de către persoana care a furnizat proba, iar compușii au fost conservați prin congelarea lor”, a spus Jardat.

Caii au fost apoi expuși unei serii de teste efectuate de experimentatori familiarizați animalelor. De exemplu, dacă s-ar apropia liber de un om în padocul lor sau dacă ar tresări la deschiderea bruscă a unei umbrele.

Cercetătorii au observat comportamentul cailor și au colectat date despre ritmul cardiac și nivelul de cortizol din salivă, un biomarker cheie al stresului.

Analizele au arătat că atât comportamentul, cât și fiziologia cailor au fost influențate de compușii mirosului uman.

Cercetătorii au observat că, în cazul cailor expuși la compuși odoranți produși de voluntari care vizionaseră imagini înfricoșătoare, aceștia erau mai predispuși să tresară mai ușor și mai puțin predispuși să se apropie de oameni sau să investigheze obiecte necunoscute.

„Mirosurile înfricoșătoare emanate de oameni amplifică reacțiile cailor. Semnificația constă în faptul că pot mirosi ce simțim, chiar dacă nu ne pot auzi sau vedea”, a spus Jardat.

Léa Lansade, co-autoare a studiului și directoare de cercetare la Institutul Național Francez de Cercetare pentru Agricultură, Alimentație și Mediu (INRAE), a declarat că studiul oferă dovezi ale „contagiunii emoționale” între specii.

Există implicații practice pentru cei care călăresc sau îngrijesc cai, inclusiv „recunoașterea importanței stării emoționale a îngrijitorilor și a potențialei sale transmiteri prin semnale chimice în timpul interacțiunilor om-cal”, conform lucrării.

Deși, ca oameni, nu putem controla mirosurile emoționale pe care le emitem, Lansade a declarat că persoanele care călăresc ar trebui „să se concentreze pe relaxare, astfel încât să poată călări calm și fără frică”.

În continuare, cercetătorii intenționează să studieze dacă oamenii sunt sensibili la compușii olfactivi produși de cai atunci când experimentează anumite emoții și să cerceteze compușii chimici implicați.

De asemenea, ei intenționează să investigheze dacă comunicarea chimică dintre om și cal este specifică fricii sau dacă apare și în cazul altor emoții.

„Am început cu frica, deoarece aceasta este o emoție pe care ne așteptăm ca și alte animale să o experimenteze, deoarece ceea ce ne permite frica este detectarea pericolului și evitarea lui”, a spus Jardat, care a adăugat că cercetătorii intenționează să investigheze tristețea și dezgustul.

„Chiar dacă ei (caii) nu simt aceste emoții cu precizie, ar putea mirosi diferențe față de oamenii care simt aceste emoții, iar acest lucru ar putea însemna ceva pentru ei”, a adăugat ea.

Gemma Pearson, specialistă în Medicină Veterinară Comportamentală (Ecvină) la Colegiul Regal al Chirurgilor Veterinari (RCVS) și lector la Școala Regală de Studii Veterinare din Scoția, care nu a fost implicată în studiu, a lăudat cercetarea.

„Acesta este un studiu interesant, bazat pe lucrări anterioare ale acestui grup și reprezintă un standard tipic de dovezi pentru cercetarea comportamentului ecvin. Acest grup a avut grijă să controleze variabilele confuze din acest studiu, care ar putea duce la un rezultat incorect”, a spus ea.

Pearson a subliniat, de asemenea, că, în general, caii își folosesc simțul mirosului împreună cu alți stimuli senzoriali.

„Caii sunt animale de pradă, așa că este perfect logic ca aceștia să folosească orice informație din mediu pentru a-i avertiza asupra potențialelor amenințări. Este important să ne amintim că, în lumea reală, caii nu se bazează pe «mirosul» fricii transmise de oameni, ci își vor folosi toate simțurile pentru a lua decizii cu privire la nivelul de amenințare”, a adăugat Pearson.