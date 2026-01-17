Intestinul unui lup preistoric, înghețat timp de 14.000 de ani, dezvăluie un gigant al epocii glaciare

Încă acoperit de blană, puiul de lup mumificat a fost găsit înmormântat în permafrost, lângă satul Tumat, în 2011. Foto: Mietje Germonpré via CNN Newsource

Pe vasta întindere a stepei siberiene, acum 14.000 de ani, un pui de lup în vârstă de 2 luni a înghițit carne lânoasă de rinocer. Câteva momente mai târziu, bârlogul său subteran s-a prăbușit, ucigând puiul și sora sa. Conținutul stomacului lupului, înghețat în permafrost împreună cu cadavrul său, le-a permis oamenilor de știință să secvențieze ADN-ul unuia dintre ultimii rinoceri lânoși cunoscuți, un gigant de gheață cu coarne care a trăit alături de mamuți. Acum, descoperirile de la ultima masă a lupului dezvăluie indicii despre motivul pentru care rinocerul lânos a dispărut, scrie CNN.

„Cercetarea, publicată miercuri în revista științifică Genome Biology and Evolution, reprezintă prima situație când oamenii de știință au reușit să secvențieze întregul genom, întregul cod genetic, al unui animal găsit în stomacul unui alt animal”, potrivit coautorului Camilo Chacón-Duque, bioinformatician la Unitatea de ADN Antic SciLifeLab de la Universitatea Uppsala din Suedia.

„Am fost foarte încântați, pentru că există foarte puține fosile din această perioadă, când rinocerul lânos a dispărut”, a spus Chacón-Duque, care anterior a fost cercetător la Centrul de Paleogenetică al Universității din Stockholm, unde a fost efectuată cercetarea.

Încă acoperit de blană, puiul de lup mumificat a fost găsit înmormântat în permafrost, lângă satul Tumat, în 2011. O autopsie a descoperit ulterior un mic fragment de țesut conservat în stomacul său. Oamenii de știință au reușit să recupereze ADN din țesut, care avea o vechime de 14.000 de ani, iar secvențierea ADN-ului a dezvăluit că era vorba de o specie de rinocer lânos cunoscută sub numele de Coelodonta antiquitatis.

Chacón-Duque a spus că părul de pe țesutul lânos al rinocerului era încă intact, ceea ce sugerează că puiul abia începuse să digere mâncarea înainte de a muri.

„Din analiza morfologică, pare să fie clar că au fost pur și simplu îngropați de vii. Au murit într-o clipă și așa a putut fi conservat. Cred că nu a existat suficient timp pentru ca sistemul digestiv să pătrundă cu adevărat în țesuturi”, spune el.

Foto: Love Dalén via CNN Newsource

Sora puiului de lup a fost găsită ulterior în 2015 și niciuna dintre ele nu prezenta semne de atac sau rănire. Un studiu publicat anul trecut a menționat că probabil au murit când bârlogul lor subteran s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren. Studiul respectiv a sugerat că lupii ar fi putut vâna rinoceri lânoși tineri. Rinocerii lânoși adulți ar fi avut dimensiuni similare cu cele mai mari specii de rinocer în viață.

Cu părul său lung, rinocerul lânos s-a adaptat la condiții reci și a trăit în nordul Eurasiei în timpul ultimei ere glaciare. Aria sa de răspândire s-a contractat treptat spre est începând cu 35.000 de ani, se arată în studiu, dar a persistat în nord-estul Siberiei și se presupunea că a dispărut cândva acum 18.400 de ani în urmă.

Deși fosilele de rinocer lânos sunt relativ comune în registrul fosil, au fost găsite puține rămășițe din momentul estimat al dispariției sale și niciuna nu a furnizat informații genetice, ceea ce face ca conținutul stomacului lupului să fie valoros pentru cercetători.

Chacón-Duque a spus că a fost dificil să se cartografieze genomul din proba de ADN a rinocerului lânos, deoarece prezența ADN-ului de lup în stomac a complicat analizele. De exemplu, atât lupul, cât și rinocerul erau la fel de bătrâni, așa că nu au putut folosi modele de degradare ca instrument pentru a identifica ADN-ul antic. În schimb, Chacón-Duque și colegii săi au folosit ca ghid cea mai apropiată rudă vie a rinocerului lânos, rinocerul de Sumatra.

Foto: Mammoth Museum of North-Eastern via CNN Newsource

După ce au secvențiat proba, au comparat genomul cu alte două genomuri secvențiate din fosile de rinocer lânos găsite conservate în permafrostul siberian, datate acum 18.000 de ani, respectiv 49.000 de ani.

Permafrostul conservă deosebit de bine ADN-ul antic, iar oamenii de știință au recuperat molecule de ADN datând de 2 milioane de ani în zonele cele mai nordice ale planetei.

Cele trei genomuri le-au permis cercetătorilor să examineze modul în care diversitatea genetică a speciei, cum ar fi nivelurile de consangvinizare și numărul de mutații dăunătoare, s-au modificat în timpul ultimei ere glaciare.

Studiul nu a găsit semne de deteriorare genetică pe măsură ce specia se apropia de dispariție, sugerând că rinocerul lânos a menținut probabil o populație stabilă și relativ mare chiar până în punctul de dispariție.

Extincția sa trebuie să se fi produs relativ repede, au concluzionat cercetătorii, probabil ca urmare a încălzirii globale de la sfârșitul ultimei ere glaciare, care s-a încheiat acum aproximativ 11.000 de ani.

„Rezultatele noastre arată că rinocerii lânoși au avut o populație viabilă timp de 15.000 de ani după sosirea primilor oameni în nord-estul Siberiei, ceea ce sugerează că dispariția a fost cauzată de încălzirea climatică, mai degrabă decât de vânătoarea umană”, a declarat într-un comunicat coautorul Love Dalén, profesor de genomică evolutivă la Centrul de Paleogenetică.

Anterior, se credea că cei doi pui de lup erau câini domesticiți timpuriu sau lupi îmblânziți. Cu toate acestea, studiul din 2025 a afirmat că nu există dovezi că cele două animale ar fi intrat în contact cu oamenii.

„Lucrarea a fost extrem de valoroasă pentru înțelegerea istoriei evolutive a rinocerului lânos”, a declarat Nathan Wales, lector senior în arheologie la Universitatea York din Marea Britanie, care a studiat puii de lup, dar nu a fost implicat în cercetarea asupra eșantionului de rinocer lânos.

„Cercetătorii știu că această specie se apropia de dispariție la acel moment și s-ar putea presupune că ultimele linii ar fi avut populații mici și erau foarte consangvinizate. Dar această analiză bine stabilită arată că, la nivel genetic, populația părea stabilă”, a spus el.

Wales a remarcat că în stomacurile puilor de lup au fost găsite și plante, insecte și o codiță și că ar fi interesant să se aplice metode ADN antice și la aceste conținuturi alimentare.

„Mumiile din permafrost oferă o perspectivă spectaculoasă asupra trecutului. De obicei, paleontologii și arheologii pot recupera doar oase, dar aici putem înțelege mai bine cum arătau și cum trăiau aceste animale. Urmele dietelor, microbiomului și ecosistemelor lor sunt direct asociate cu aceste mumii, așa că ele au un rol special pentru analizele științifice”, spune el.