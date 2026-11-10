Târgul de Crăciun din Europa care se deschide doar o zi pe an. Orașul de poveste este vizitat de milioane de turiști anual

3 minute de citit Publicat la 10:19 10 Noi 2026 Modificat la 10:30 10 Noi 2026

Hallstatt, orașul de poveste din Europa care organizează un Târg de Crăciun doar o zi pe an. Mii de turiști vin să-l vadă. Sursa colaj foto: Getty Images

Unul dintre cele mai spectaculoase târguri de Crăciun din Europa poate fi vizitat într-o singură zi pe an. Târgul de Crăciun din Hallstatt, Austria, are loc în fiecare an pe 8 decembrie și este un eveniment autentic, organizat de comunitatea locală, relatează publicaţia Express. Aflat într-un oraș cu peisaje desprinse din povești, târgul oferă o experiență diferită de cea a marilor piețe de Crăciun europene. Mulţi vizitatorii au descris Hallstatt drept un loc desprins din povești, unde peisajele spectaculoase îți dau impresia că ai pășit într-o lume de basm.

Târgul de Crăciun din Hallstatt se deschide doar o zi pe an

Târgul festiv se desfășoară în piața mică a pitorescului oraș Hallstatt și durează doar o zi, întrucât este legat de o sărbătoare religioasă, Neprihănita Zămislire, care este zi liberă națională în Austria.

Aflată pe malul vestic al lacului Hallstätter See și înconjurat de Alpii Dachstein, localitatea este inclusă în patrimoniul mondial UNESCO şi are doar câteva sute de locuitori, dar atrage anual un milion de vizitatori din întreaga lume. În ciuda dimensiunilor reduse ale târgului, fermecătoarele căsuțe din lemn amplasate în piața pietruită, înconjurată de case în culori pastelate, transformă locul într-una dintre cele mai idilice destinații pentru o vacanță de iarnă.

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Un expert în turism care a vizitat recent Hallstatt, supranumit "Perla Austriei", a explicat pe blogul de călătorii "In Old Cities" că, dintre cele peste 20 de târguri de Crăciun pe care le-a vizitat într-o lună petrecută în Ungaria, Slovacia, Austria și Germania, micul și ineditul târg din Hallstatt a fost unul dintre preferatele sale.

Pe Facebook, turiștii au povestit despre experiențele lor și au împărtășit fotografii și impresii, descriind atmosfera târgului drept una de poveste, plină de farmec și magie de sărbătoare.

"Am fost anul trecut. Era mic și primitor. Magazinele erau deschise, am rămas peste noapte, am urcat cu funicularul până la punctul de belvedere, am cumpărat decorațiuni și cadouri realizate local, mâncare și alte lucruri. Este superb", a scris unul dintre internauţii care au ajuns la Târgul de Crăciun din Hallstatt.

Târgul de Crăciun din Hallstatt durează doar o zi pe an. Sursa foto: Getty Images

Pe TripAdvisor, vizitatorii au descris orașul Hallstatt ca pe un loc în care ai senzația că "pășești într-un basm".

"Cei mai mulți oameni au văzut probabil frumusețea uluitoare a orașului Hallstatt în paginile revistelor de călătorie sau pe internet, dar pentru a aprecia cu adevărat cel mai frumos oraș din lume, o plimbare prin centrul vechi din Hallstatt este obligatorie", a povestit un turist.

Hallstatt, un oraș desprins din basme, cu peisaje montane spectaculoase

"Întregul oraș arată ca desprins din cărțile cu povești pentru copii. Centrul vechi este suficient de compact pentru ca vizitatorii să îl poată explora în voie, fără ghizi.

În inima centrului vechi se află Marktplatz, piața animată, cu magazinele și restaurantele sale tradiționale, unde vizitatorii se pot bucura de cumpărături, preparate culinare și atmosfera unică a acestui oraș fermecător", au declarat alţi turişti.

Turiștii pot ajunge în Hallstatt cu avionul până la Aeroportul Salzburg, cel mai apropiat aeroport, iar de acolo își pot continua călătoria cu mașina, taxiul sau autobuzul. Drumul din Salzburg durează aproximativ o oră și jumătate.

Hallstatt, renumit pentru arhitectura alpină și mina de sare istorică, veche de mii de ani. Sursa foto: Getty Images

Situat între Salzburg şi Graz, în regiunea Salzkammergut din Austria, oraşul Hallstatt este o destinație impresionantă atât pentru o vacanță de iarnă, cât și pentru o escapadă în orice alt anotimp.