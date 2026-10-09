Alexandru Muraru acuză PSD că pregătește cu AUR suspendarea lui Nicușor Dan. Replica PSD: „Sunt câțiva colegi supărați”

sursa foto: Agerpres

Liberalii acuză Partidul Social Democrat că ar pregăti, în culise, suspendarea președintelui Nicușor Dan, din cauza nemulțumirii din partid după ce Sorin Grindeanu nu a fost desemnat pentru funcția de prim-ministru. PSD respinge acuzațiile și spune că este vorba doar despre opiniile personale ale câtorva parlamentari, pe care conducerea partidului nu intenționează să-i sancționeze.

Acuzația a fost lansată de deputatul PNL Alexandru Muraru, care a declarat la RFI că liberalii sunt îngrijorați de o operațiune pe care o compară cu evenimentele din noiembrie 2024: „ne îngrijorează foarte multe, vă și îngrijorează o altă chestiune care s-a pus în mișcare în aceste zile, și anume o operațiune care seamănă cu ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și anume noi credem că PSD pregătește suspendarea lui Nicușor Dan”.

Întrebat ulterior la Antena 3 CNN dacă liberalii sunt îngrijorați pentru președinte, Muraru a explicat că miza, din punctul său de vedere, este stabilitatea țării, care trece deja printr-o perioadă politică tensionată: „Nu, nu, nu, nu pentru persoana președintelui. Dar asta înseamnă că România este aruncată din nou într-o criză fără precedent, cu un guvern demis, cu cabinete respinse de Parlament, fără perspectiva de a avea o soluționare relativ rapidă”.

Liberalul susține că strângerea de semnături nu este o inițiativă izolată a unor parlamentari, ci ar fi coordonată de la vârful PSD și ar arăta o apropiere a social-democraților de AUR.

„Semnăturile parlamentarilor PSD nu sunt străine de conducerea PSD și, în special, de secretarul general al PSD, pentru că aceasta marchează o etapă în apropierea dintre PSD și AUR”, adaugă acesta.

Potrivit lui Muraru, numărul semnăturilor ar urma să crească în perioada următoare: „Deocamdată sunt patru semnături, mai vin șase în următoarele 2 săptămâni, din informațiile noastre”.

De cealaltă parte, deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a negat categoric existența unui plan al partidului pentru suspendarea președintelui și a pus inițiativa pe seama frustrării resimțite în PSD după ce Sorin Grindeanu nu a fost desemnat premier.

„Nu este absolut deloc adevărat. Sunt colegi care au o opinie. A venit pe fondul supărării că nu a fost desemnat Sorin Grindeanu”, susține Budăi.

De asemenea, social-democratul a explicat că partidul nu vede niciun motiv pentru a-i sancționa pe parlamentarii care au semnat, invocând dreptul la opinie în interiorul partidului: „Nu vedem de ce i-am sancționa neapărat pentru o opinie în interiorul partidului”.

Budăi a făcut referire și la poziția liderului PSD, profitând de ocazie pentru a-l ataca pe premierul demis Ilie Bolojan: „Sorin Grindeanu s-a exprimat foarte clar: nu avem demarată de PSD o asemenea măsură, dar nici nu putem să ne transformăm într-un partid care să nu mai permită opinii, să facem ca domnul Bolojan. Pe cei care au o opinie diferită îi dăm afară din partid? Nu o să facem așa ceva”.

Pentru ca procedura de suspendare a președintelui să fie declanșată în Parlament, este nevoie de semnăturile a cel puțin 155 de parlamentari, iar pentru ca suspendarea să fie votată sunt necesare 233 de voturi.

Budăi a întors acuzațiile împotriva liberalilor, sugerând că o eventuală suspendare l-ar avantaja pe președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, care ar prelua interimatul la Palatul Cotroceni.

„Dacă președintele ar fi suspendat, cum îl cheamă, domnul Abrudean ar fi acolo. Asta credeți că vrea să facă PSD?”. În același context, social-democratul a lansat ipoteza unei colaborări între PNL și AUR: „eu pot să bănuiesc că este o colaborare între PNL și AUR”.