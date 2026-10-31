În Italia, șoferii pot avea de-acum plăcuţe de înmatriculare personalizate. Taxa este de 600 de euro

Pentru 600 de euro proprietarii maşinilor din Italia vor putea alege literele și cifrele de pe plăcuța de înmatriculare a vehiculului. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Noul cod rutier din Italia vine cu o noutate, inspirată din practici existente în alte ţări. Plăcuţele de înmatriculare se vor putea personaliza pentru o taxă de 600 de euro.

Pentru 600 de euro proprietarii maşinilor vor putea alege literele și cifrele de pe plăcuța de înmatriculare a vehiculului. Acesta este prețul stabilit de noul Cod Rutier pentru plăcuțele de înmatriculare personalizate, o opțiune deja prevăzută de lege, dar care nu a devenit niciodată realitate din cauza lipsei normelor de aplicare, relatează Corriere della Sera.

Propunerea a fost readusă în discuție de prim-ministrul Giorgia Meloni, în cadrul conferinței de presă de după ședința Consiliului de Miniștri în care a fost aprobată măsura bugetară. Premierul italian a prezentat ideea într-o notă degajată: „Veți putea fi cât de creativi doriți, contra cost, desigur. Și ceva îmi spune că, în acest caz, creativitatea italiană ar putea străluci cu adevărat.”

În ceea ce privește plăcuțele de înmatriculare, disponibile în varianta albă sau neagră, costurile variază în funcție de tipul vehiculului. Pentru autoturisme, se achită o taxă de 500 de euro către Poliția de Stat, la care se adaugă o sumă de 100 de euro destinată Ministerului Infrastructurii și Transporturilor. În cazul motocicletelor, care necesită o singură plăcuță (montată în spate), costul este de 360 ​​de euro. Personalizarea nu implică un cost suplimentar față de tariful standard, însă trebuie luate în calcul taxele de înregistrare și expediere.

Formatul va rămâne neschimbat în ceea ce privește numărul total de caractere și structura generală, adică o secvență care urmează o schemă rigidă: două litere, urmate de cifre, încheiate cu două litere. Combinațiile ofensatoare, ambigue sau înșelătoare sunt interzise, iar fiecare număr de înmatriculare trebuie să fie unic. În plus, personalizarea este posibilă chiar și pentru vehiculele deja în circulație, însă doar în cazul unei noi înmatriculări, de exemplu, dacă vehiculul a suferit avarii sau daune.

Cei care speră să își afișeze propriul nume pe plăcuța de înmatriculare a mașinii în viitorul apropiat vor trebui să aibă răbdare. Noul Cod Rutier, care a primit o aprobare preliminară din partea Consiliului de Miniștri pe 13 octombrie, se află în prezent în etapa de analiză la Consiliul de Stat, Conferința Unificată și diverse comisii parlamentare. Decretul legislativ final este așteptat până în primăvara anului 2027, iar intrarea în vigoare a Codului este prevăzută pentru data de 30 aprilie 2027. În plus, ACI (Automobile Club d’Italia) avertizează că plăcuțele de înmatriculare personalizate s-ar putea să nu fie disponibile chiar din prima zi, întrucât totul va depinde de normele de aplicare, aceleași norme care au ținut această măsură în așteptare timp de ani de zile.