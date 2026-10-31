Restricții de trafic și adunări publice în weekend în București. Anunțul Brigăzii Rutiere

Restricții de trafic în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: PMB via Facebook

Brigada Rutieră va lua măsuri de fluidizare a traficului şi de prevenire a accidentelor de circulaţie sâmbătă în Capitală, unde vor avea loc două adunări publice şi duminică în zona pădurii Băneasa, unde va avea loc un concurs de alergare, informează Agerpres.

Sâmbătă se vor desfăşura două adunări publice în municipiul Bucureşti, prima între orele 13:00-14:30, cu deplasarea participanţilor pe banda I de circulaţie pe traseul Piaţa Universităţii - bulevardul Nicolae Bălcescu - bulevardul Gheorghe Magheru - Piaţa Romană - bulevardul Lascăr Catargiu - punct final alveola centrală Piaţa Victoriei, iar a doua, între orele 18:00-19:30, cu deplasarea pe trotuar pe traseul Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Piaţa Universităţii - esplanada cu statui.

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie. De asemenea, le solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri, a informat Brigada Rutieră a Capitalei.

"Băneasa Forest Run", duminică

Duminică, între orele 08:00-16:00, se va desfăşura concursul "Băneasa Forest Run", după următorul program: între orele 08:00-09:00 - adunarea participanţilor pe porţiunea cuprinsă între Academia de Poliţie şi aleea Padina, iar între orele 09:00-16:00 - alergare pe aleile din pădurea Băneasa, pe distanţele de 3 km, 6 km, 11 km şi 21 km.

"Pentru buna desfăşurare a evenimentului, între orele 07:00-16:00, se va restricţiona traficul rutier pe tronsonul de drum cuprins între aleea Privighetorilor şi aleea Padina", a precizat sursa citată.

Brigada Rutieră le solicită conducătorilor de autovehicule să evite deplasarea în zonă în această perioadă, să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.