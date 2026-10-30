"Ordonanța trenuleț", pusă în dezbatere: Dispare taxa Temu, codul QR pe bonul fiscal se amână. Bunurile confiscate, vândute mai repede

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică o nouă "ordonanță trenuleț" FOTO: Agerpres

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică o nouă "ordonanță trenuleț" - Ordonanța de urgență privind sprijinul pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece 2026-2027, unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Proiectul propune eliminarea taxei logistice naționale pentru coletele din afara Uniunii Europene, amânarea codului QR pe bonurile fiscale, reguli noi pentru vânzarea bunurilor confiscate și prelungirea termenului de alimentare a cardurilor pentru prima didactică.

Se elimină "taxa Temu" națională de la 1 noiembrie

Taxa logistică națională aplicată coletelor provenite din state din afara UE, cunoscută drept "taxa Temu", va fi eliminată începând cu 1 noiembrie 2026. Taxa fusese introdusă prin articolul XXII din Legea nr. 239/2025 privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Motivul este intrarea în vigoare a mecanismelor europene pentru aceleași colete, o taxă vamală de 3 euro pe articol, introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului, și o taxă de procesare de 2 euro pe articol, stabilită prin Regulamentul (UE) 2026/2108. Potrivit Ministerului Finanțelor, eliminarea taxei naționale este necesară pentru a evita suprapunerea obligațiilor fiscale și pentru a alinia legislația românească la cea europeană.

Măsura este adoptată prin ordonanță de urgență, deoarece abrogarea trebuie să producă efecte cel târziu de la data la care se aplică taxa de procesare la nivelul Uniunii. Taxa națională va continua totuși să se aplice pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie 2026 inclusiv.

Codul QR pe bonul fiscal, amânat până în 2027

Proiectul amână cu încă un an, până la 31 octombrie 2027, sancționarea comercianților care emit bonuri fiscale fără codul de identificare al beneficiarului, fără numărul de identificare al bonului și fără datele obligatorii sub formă de cod QR. Amenda prevăzută pentru această contravenție este cuprinsă între 2.000 și 4.000 de lei.

În prezent, aplicarea sancțiunilor este suspendată până la 1 noiembrie 2026, conform Ordonanței de urgență nr. 68/2025.

Ministerul Finanțelor justifică amânarea prin numărul mare de etape necesare implementării, cum ar fi modificarea legislației secundare din domeniul aparatelor de marcat, dezvoltarea de software de către distribuitorii autorizați, testarea la ICI București a tuturor modelelor de case de marcat de pe piață și instalarea noului program pe aproximativ un milion de aparate, operațiune care necesită deplasarea tehnicienilor de service. Scopul este ca operatorii economici să nu fie sancționați pentru întârzieri care nu le sunt imputabile.

Bunurile confiscate, vândute mai repede

Ordonanța modifică și Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, pentru ca bunurile confiscate să fie preluate, administrate și valorificate mai rapid și mai eficient.

Statul va putea vinde aceste bunuri prin platforme de licitații online și prin magazine online, metode folosite deja de mediul privat, dar care în prezent nu au temei legal. Au fost introduse și alte canale de valorificare, precum agenții imobiliare, case de licitații și brokeri pe piața bursieră. Autoritățile estimează că astfel stocurile se vor vinde mai repede, iar veniturile la buget vor crește.

Pentru licitațiile publice cu strigare și cele online, proiectul introduce un mecanism automat de reducere a prețului de pornire: cu 25% la a doua licitație, cu 50% la a treia licitație, cu 75% începând cu a patra licitație.

Normele de aplicare vor fi aprobate prin ordin al președintelui ANAF, pentru ca procedurile să poată fi adaptate mai rapid la digitalizare și la realitatea economică.

Cardurile pentru prima didactică, alimentate până la 31 decembrie

Proiectul prelungește până la 31 decembrie 2026 termenul în care pot fi alimentate cardurile electronice ale măsurii de susținere a activității didactice.

Ordonanța de urgență nr. 39/2026 prevedea alimentarea acestora cel târziu până la 31 august 2026 pentru anul școlar 2025-2026 și până la 30 septembrie 2026 pentru anul universitar 2025-2026. Prelungirea a fost solicitată de Ministerul Educației și Cercetării.

Prima de carieră didactică, reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 58/2023 și finanțată din fonduri europene nerambursabile, se acordă cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, precum și personalului didactic din universitățile de stat - conferențiari, șefi de lucrări sau lectori și asistenți universitari - aflați în activitate în anul școlar, respectiv universitar 2025-2026.

Măsuri pentru autoritățile locale

Noua "ordonanță trenuleț" conține și un set de măsuri pentru proiectele finanțate din fonduri europene și pentru asigurarea căldurii în orașele cu termoficare. Guvernul le oferă autorităților locale posibilitatea de a garanta credite și de a lua împrumuturi de la stat.

Pentru a reduce volumul facturilor neachitate, termenul până la care pot fi finalizate operațiunile din etapa de lichidare se prelungește de la 30 octombrie la 30 noiembrie.

Pentru sezonul rece 2026 - 2027, autoritățile locale vor avea la dispoziție două instrumente de finanțare, fără alocări suplimentare de la buget. Astfel, primăriile pot garanta împrumuturile bancare contractate de operatorii de termoficare. Totodată, Ministerul Finanțelor poate acorda împrumuturi autorităților locale din veniturile obținute din privatizare, în limita unui plafon total de 300 de milioane de lei.

Autoritățile locale vor putea folosi sumele necheltuite pentru finanțarea serviciilor de protecție a copilului și a centrelor de zi, precum și pentru finalizarea proiectelor din PNRR.