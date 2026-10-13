Bonuri fiscale cu cod QR de la 1 noiembrie. Consultanți fiscali: Nicio casă de marcat nu e pregătită, sute de mii de firme riscă amenzi

Sute de mii de firme riscă să fie sancționare contravențional din 1 noiembrie, deoarece nicio casă de marcat de pe piață nu poate emite bonuri fiscale cu cod QR care să conțină datele cerute oficial. FOTO: Getty Images

Sute de mii de firme riscă să fie sancționare contravențional din 1 noiembrie, deoarece nicio casă de marcat de pe piață nu poate emite bonuri fiscale cu cod QR care să conțină datele cerute oficial. Problema e că normele metodologice care stabilesc cerințele tehnice nu au fost încă publicate, avertizează Camera Consultanților Fiscali (CCF), care a transmis o adresă în acest sens Ministerului Finanțelor.

Distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale (AMEF) nu cunosc, în acest moment, cerințele tehnice pentru implementarea codului QR pe bonuri. Mai exact, nu sunt stabilite structura și formatul datelor, modul de codificare, dimensiunea și poziția codului pe bon și nici o eventuală adresă de verificare.

"Niciun distribuitori de aparate de marcat electronice fiscal aflat în prezent pe piață" nu emite bonuri cu cod QR

Problema blochează întregul lanț de implementare, inclusiv avizarea tehnică a caselor de marcat.

"ICI București nu poate emite supliment de aviz tehnic favorabil pentru o implementare a cărei referențial tehnic nu a fost încă stabilit prin actul normativ secundar. În consecință, niciun AMEF aflat în prezent pe piață - indiferent de marcă, producător sau distribuitor autorizat - nu emite bonuri fiscale care să includă, sub formă de cod QR, datele prevăzute", a declarat Doru Dudaș, fost vicepreședinte ANAF și director general în Ministerul Finanțelor, în prezent președinte al Comitetului fiscal al CCF, citat în comunicat.

În acest context, Camera Consultanților Fiscali solicită Ministerului Finanțelor să analizeze de urgență situația și să identifice o soluție legislativă sau o măsură administrativă imediată, care să liniștească operatorii economici și profesioniștii din contabilitate și fiscalitate, în condițiile în care se apropie termenul de încetare a suspendării.

Riscul de sancțiuni este cu atât mai mare cu cât controalele pot fi făcute de mai multe instituții. Potrivit OUG nr. 28/1999, "controlul funcţionării şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele sale subordonate, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, respectiv al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de către structurile competente din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi organele sale subordonate, precum şi de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier".

CCF recomandă verificarea stadiului actual și a calendarului actului normativ necesar pentru emiterea bonurilor fiscale cu cod QR, adică modificarea Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 479/2003. De asemenea, consultanții fiscali cer estimarea unui termen realist pentru aprobarea în Guvern și publicarea în Monitorul Oficial.

În paralel, autoritățile ar trebui să analizeze adoptarea urgentă a unei măsuri legislative tranzitorii, care să prelungească termenul și să elimine riscul ca operatorii economici să fie sancționați pentru o neconformitate care nu le este imputabilă.