Kelemen Hunor vrea ca Guvernul să-și asume răspunderea pe Legea salarizării: „Necesită mici ajustări, nu mari”. Ce propune liderul UDMR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Foto: Hepta

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune ca noua Lege a salarizării bugetarilor să fie adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului, în noiembrie sau la începutul lunii decembrie, înainte de aprobarea bugetului pentru 2027. Liderul UDMR susține că proiectul este aproape gata și mai are nevoie doar de câteva modificări. El a vorbit și despre costurile noii legi, dar și despre posibilitatea indexării pensiilor de la 1 ianuarie.

„Legea salarizării se poate adopta prin asumare. Asta aș susține. Și legea pregătită necesită mici ajustări, dar nu mari. În august, nu am reușit să ajungem la o înțelegere, dar cu toții am fost de acord că vom susține toate demersurile posibile ca să fie o lege înainte de adoptarea bugetului”, a declarat Kelemen Hunor, vineri seară, la B1 TV.

Liderul UDMR a explicat că, în discuțiile purtate în august la Palatul Cotroceni, partidele nu au reușit să ajungă la un acord asupra câtorva aspecte importante. Unul dintre acestea era valoarea de bază de la care ar urma să fie calculate salariile.

„Care este baza? De unde plecăm? 4.000-4.500? Aici era o discuție cu sindicatele”, a spus acesta.

Ce modificări ar urma să fie făcute la salariile bugetarilor

Potrivit lui Kelemen Hunor, mai sunt necesare ajustări în Cultură, Educație și Sănătate.

În domeniul Culturii, liderul UDMR susține creșterea coeficienților de salarizare, în special pentru angajații din muzee, biblioteci și pentru arheologi.

În Educație, una dintre problemele discutate este diferența dintre salariile angajaților aflați la început de carieră și cele ale profesorilor cu o vechime de 20-25 de ani.

Kelemen Hunor consideră că salariile de început trebuie să fie suficient de atractive pentru a aduce oameni noi în sistem, dar că nici angajații cu experiență nu trebuie să rămână fără majorări.

„Poți să încetinești la ei creșterea până când, din punct de vedere al bugetului, sustenabilitatea va fi mai mare, dar nu poți să îngheți de tot”, a explicat liderul UDMR.

Acesta a precizat că și în Sănătate mai sunt necesare câteva corecții, însă nu unele care să presupună cheltuieli suplimentare importante.

Noua Lege a salarizării ar costa până la 12 miliarde de lei

Kelemen Hunor estimează că aplicarea noii legi ar presupune un efort bugetar de aproximativ 10-12 miliarde de lei, în perioada 2027-2028.

„Sigur, unii au vrut 16, alții 13, dar undeva pe la 12 miliarde se poate închide pentru 2027-2028”, a declarat acesta.

În opinia sa, dacă Guvernul nu adoptă noua lege și păstrează actualul sistem, indexarea salariilor cu rata inflației din 2025 ar costa aproape la fel de mult, fără să rezolve diferențele de salarizare dintre angajații de la stat.

„Dacă nu faci această asumare, nu vii cu legea salarizării unitare, atunci rămâi pe actualul sistem care conține dezechilibre uriașe în interiorul sistemului”, a avertizat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a cerut și indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie 2027. El consideră că Legea salarizării ar trebui adoptată înaintea bugetului de anul viitor, pentru ca Guvernul să știe de la început ce cheltuieli trebuie să acopere.

„De aceea, eu aș merge așa: pensiile indexate de la 1 ianuarie, Legea salarizării în noiembrie, început de decembrie, prin asumare”, a declarat Kelemen Hunor.