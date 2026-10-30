Planul Urbanistic General al Timișoarei a fost anulat. Curtea de Apel dă dreptate Tribunalului: „Administrația Fritz a încălcat legea”

Președintele USR, Dominic Fritz. Foto: Hepta

Dominic Fritz a primit o nouă lovitură dură din partea justiției chiar în săptămâna în care Timișoara va găzdui Congresul USR. Planul Urbanistic General (PUG) al orașului de pe malurile Begăi, unul dintre motivele de mândrie ale fostului edil, a fost anulat definitiv de Curtea de Apel.

Instanța a confirmat decizia anterioară a Tribunalului Timiș, care a stabilit că administrația Fritz a încălcat în repetate rânduri legislația atunci când a adoptat noul PUG, în octombrie 2023. Asta după ce Bega Invest SA, companie controlată de oamenii de afaceri Emil și Marius Cristescu, a cerut anularea Hotărârii de Consiliu Local prin care a fost adoptat Planul Urbanistic General al Timișoara și regulamentul de aplicare.

În motivare, Tribunalul Timiș a contrazis administrația Fritz, care a făcut paradă ani la zile din transparență și implicarea cetățenilor în deciziile publice. Instanța a constatat că nici măcar regula consultării publice, etapă obligatorie, nu a fost respectată. Primăria Timișoara a invocat că au fost organizate 4 consultări publice în anul 2013 și o alta pe care a făcut-o în 2023.

Numai că, la ultima ședință, „s-a comunicat de către reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara că nu se pot modifica punctual zonele de încadrare raportat la noile realități faptice existente în teren. Tribunalul constată că, procedând în această modalitate, pârâții au golit de conținut obligația stabilită de lege în sarcina lor, aceea de a asigura o consultare efectivă a cetățenilor în procesul de elaborare a proiectului de act normativ”, se arată în motivarea sentinței Tribunalului Timiș.

Consultările făcute în 2013 nu mai aveau nicio legătură cu situația reală din Timișoara anului 2023. De asemenea, studiile de fundamentare legate de dezvoltarea economică și socială a Timișoarei care au stat la baza adoptării Planului Urbanistic General erau vechi de 12 ani, iar planurile topografice vechi de 10 ani, fără nicio legătură cu situația reală din unele zone ale orașului.

Tribunalul Timiș a constatat că PUG-ul Timișoarei a fost adoptat fără a exista avizul obligatoriu al Comisiei de circulație din primărie. Administrația Fritz a venit cu propria interpretare a legii și a susținut, în faţa instanței, că nu era nevoie de acest aviz pentru că există avizul Poliției Rutiere care face parte din Comisia de circulație a municipiului Timișoara.

Instanța a stabilit că Fritz și echipa au interpretat după ureche legislația.

„Tribunalul constată că avizul Comisiei de circulații și siguranță rutieră este unul obligatoriu, care condiționează legalitatea procedurii de adoptare a hotărârii de consiliu local. Instanța nu poate separa partea viciată de lipsa avizului de ansamblul reglementării, pentru a limita anularea la o anumită parte din hotărâre. Întrucât instanța a constatat temeinicia primului motiv de nulitate invocat de reclamantă, nu va mai analiza celelalte două motive invocate, respectiv nerespectarea avizului Agenției pentru Protecția Mediului Timiș și nerespectarea avizului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației”, se mai arată în motivație.

După sentința Tribunalului Timiș, municipalitatea a făcut recurs, dar Curtea de Apel Timișoara l-a respins, confirmându-se, astfel, concluziile primei instanțe. Dominic Fritz a părăsit administrația din cauza conflictului de interese în care s-a aflat, după adoptarea „Amendamentului Fritz” din Legea ANI.