Gabriel-Ciprian Ene, noul secretar general al Guvernului, a demisionat de la ICCJ

Premierul Luca Niculescu l-a numit pe Gabriel-Ciprian Ene în funcţia de secretar general al Guvernului. Sursa foto: Gabriel-Ciprian Ene/facebook

Gabriel-Ciprian Ene, cel pe care prim-ministrul României, Luca Niculescu, l-a numit, joi, în funcţia de secretar general al Guvernului, şi-a dat demisia din poziţia de magistrat-asistent-șef pe care o ocupa la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Ordinul a fost semnat de Lia Savonea vineri, 30 octombrie, şi va intra în vigoare din 2 noiembrie, zi în care Ene îşi va prelua noua funcţie din Guvern.

Gabriel-Ciprian Ene era magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din martie 2017. El a renunţat la postul de la ICCJ pentru a merge, din 2 noiembrie, în cabinetul lui Luca Niculescu, pe funcţia de secretar general al Guvernului.

Printr-un ordin semnat de Lia Savonea, Gabriel-Ciprian Ene este eliberat din funcţia de magistrat-asistent-şef gradul 3, gradaţia 4, cu vechime între 15-20 de ani, în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal a ÎCCJ.

Joi seară, a fost publicată în Monitorul Oficial decizia lui Luca Niculescu prin care Gabriel-Ciprian Ene merge în Guvern: "Începând cu data de 2 noiembrie 2026, domnul Gabriel-Ciprian Ene se numeşte în funcţia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru".

Funcţia de secretar general al Guvernului are rang de ministru și coordonează activitatea administrativă a Executivului.