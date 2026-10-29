Italia acuză Germania că a provocat scumpirea gazelor în Europa după ce a amânat umplerea depozitelor. Preţul gazului sare de 100 €/MWh

Italia acuză Germania că a provocat scumpirea gazelor în Europa după ce a amânat umplerea depozitelor. FOTO: Getty Images

Germania a dezamăgit Europa, amânând prea mult timp completarea stocurilor de gaze, o măsură menită să reducă costurile pentru companiile sale înainte de privatizarea acestora, a declarat joi un oficial italian din sectorul energetic, indicând Berlinul drept responsabil pentru cea mai recentă creștere bruscă a prețurilor la gaze, informează Reuters.

Miercuri, prețurile de referință europene la gaze pentru luna următoare au atins 100 de euro (111,5 dolari) pe megawat-oră, pentru prima dată din decembrie 2022, punând guvernele sub presiunea consumatorilor și generând dezbateri privind măsurile care ar putea fi adoptate fără a distorsiona piața europeană.

Guvernul italian face de luni de zile demersuri pe lângă Comisia Europeană pentru a obține undă verde în vederea utilizării fondurilor publice pentru reducerea costurilor la gaze și energie electrică pentru gospodării și companii.

Italia spune că a cheltuit sute de milioane

Luând cuvântul în cadrul conferinței „Montel Italian Energy Day” de la Milano, Alessandro Noce, director general pentru piețe și infrastructură energetică în cadrul Ministerului Energiei din Italia, a declarat că Roma a cheltuit sute de milioane de euro pentru a-și umple depozitele de gaze în perspectiva iernii.

Germania a amânat constituirea stocurilor, concentrându-se în schimb pe privatizarea grupurilor sale energetice Uniper și SEFE, actori-cheie în procesul de umplere a depozitelor, a afirmat un analist din sectorul energetic, prezent la aceeași conferință.

„Faptul că o țară europeană a ales să nu-și umple depozitele pentru că a dorit să privatizeze o companie este un lucru alarmant pentru mine”, a spus Noce.

„Suntem loviți pe două fronturi: am plătit 300 de milioane de euro pentru a umple depozitele și, în plus, plătim mai mult pe gaze pentru că germanii le cumpără acum... este un lucru care mă înfurie cu adevărat”, a adăugat el.

Autoritatea de reglementare din Germania a anunțat joi că depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 61,7%. În Italia, gradul de umplere a depozitelor este de aproape 91%, în timp ce media la nivelul UE se situează în jurul valorii de 75%, potrivit organizației Gas Infrastructure Europe.

Nivelul stocurilor, mult sub ţintele legii

Ministerul Economiei din Germania a declarat că aprovizionarea cu gaze este asigurată pentru iarna care urmează, în ciuda faptului că nivelul stocurilor este mult sub țintele prevăzute de lege pentru data de 1 noiembrie. Ministerul a precizat că Germania ar trebui să treacă peste iarnă fără a se confrunta cu deficite în aprovizionare.

Guvernul a luat măsuri de precauție suplimentare, inclusiv injectarea unei cantități mai mari de gaze și organizarea unor licitații pentru a asigura necesarul de aprovizionare pentru perioada ulterioară a iernii. Unele dintre aceste măsuri vor produce efecte abia după 1 noiembrie, a menționat instituția.

De asemenea, ministerul a confirmat planurile de a înlocui țintele obligatorii privind gradul de umplere a depozitelor cu o rezervă strategică națională de gaze.

Noce a estimat că prețul contractului de referință pentru gaze ar putea ajunge la o valoare cuprinsă între 150 și 180 de euro pe MWh, în cazul în care luna ianuarie va fi una friguroasă.

„Totul depinde de vreme. Trebuie să ne punem speranțele în încălzirea globală și să sperăm că luna ianuarie va fi caldă”, a spus Noce.

Dacă luna ianuarie va fi la fel de rece ca anul trecut, în special în Polonia, Lituania și nordul Germaniei, vor apărea probleme, a adăugat el.