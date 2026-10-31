Ce este racheta Bars, „leopardul zăpezilor” ucrainean pe care vrea să-l cumpere armata germană

sursa foto: X / Drone Wars

Germania se pregătește să cumpere pentru propria armată rachete de croazieră ieftine dezvoltate în Ucraina. Acesta este un semn al schimbării relației dintre Kiev și aliații săi europeni, care caută tot mai des să valorifice tehnologia militară ucraineană, scrie Financial Times.

Potrivit unor persoane familiarizate cu planurile, autoritățile germane ar urma să finalizeze în următoarele săptămâni un acord pentru achiziția unui prim lot de rachete Bars, care vor fi testate de Bundeswehr.

Bars – „leopard al zăpezilor” în ucraineană – este o armă cu motor cu reacție, cu o rază de acțiune de până la 1.000 de kilometri și o încărcătură utilă de până la 105 kilograme, în funcție de variantă. Ucrainenii o numesc uneori „dronă-rachetă”, în timp ce Germania o consideră o rachetă de croazieră low-cost.

Ukrainian production of the Bars jet-powered drone has reached more than 2,000 units per month, according to a representative of the manufacturer in comments to NV. The drones are reportedly being used in special operations. The Bars is said to have a range of up to 1,000 km (621 miles), a maximum speed of 700 km/h (435 mph), and a 60 kg (132 lb) warhead. #Ukraine #Bars #JetDrone #UAV #DroneWarfare #DroneWars — Drone Wars (@Drone_Wars_) September 17, 2026

Prima achiziție ar permite armatei să efectueze teste tehnice la începutul anului viitor, ceea ce ar putea deschide drumul către o comandă mai mare, de câteva sute de bucăți, dacă rezultatele vor fi satisfăcătoare.

Planul face parte dintr-un efort mai amplu al Germaniei de a întări descurajarea europeană față de Moscova, prin consolidarea arsenalului de arme de lovire cu rază lungă de acțiune.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a numit Bars printre armele folosite pentru a lovi baze militare și instalații energetice din interiorul Rusiei.

„A fost racheta de croazieră ucraineană low-cost produsă în cel mai mare număr”, a explicat Fabian Hoffmann, cercetător principal la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare. „Este cea care a zburat cel mai mult. Asta înseamnă că sistemul este, probabil, cel mai matur. Ucrainenii – și, de asemenea, germanii – au cele mai multe date despre performanțele lui”.

În ultimele luni, Bars a fost produsă și în Germania, de o societate mixtă ucraineano-germană învăluită în secret. Aceasta a fost înființată în cadrul programului Build with Ukraine, lansat anul trecut de Zelenski.

Scopul inițial al programului era producerea de arme pentru Ucraina în afara granițelor țării, pentru a crește capacitatea de producție, a reduce riscul atacurilor rusești și a împărtăși expertiza. Pe termen lung, obiectivul era deschiderea piețelor NATO pentru producătorii ucraineni.

Primul lot de rachete Bars produse și finanțate de Germania a fost livrat Ucrainei în octombrie.

Societatea mixtă urmează să producă acum și pentru Germania, în ceea ce va fi prima achiziție cunoscută a unei arme ofensive dezvoltate în Ucraina pentru uzul propriu al Bundeswehrului.

Planul se înscrie într-o tendință tot mai vizibilă: statele NATO analizează tehnologia ucraineană pentru propriile armate.

Danemarca, Estonia și Letonia și-au exprimat disponibilitatea de a cumpăra arme ucrainene. Luna trecută, Danemarca a anunțat că va achiziționa nouă vehicule terestre fără pilot Dropla, pentru testare.

Tot luna trecută, armata americană a atribuit un contract de 10 milioane de dolari filialei americane a companiei ucrainene Skyeton, pentru achiziția dronei sale de recunoaștere Raybird.

Germania, care a devenit cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina după ce președintele Donald Trump a redus drastic sprijinul american, și-a manifestat și ea interesul pentru acest sistem.

Planul de a cumpăra rachete Bars reflectă și o schimbare de mentalitate în rândul oficialilor germani din domeniul apărării, după ani de achiziții lente și birocratice, axate pe marii contractori din industria de apărare.

Berlinul este tot mai deschis să cumpere arme de la start-up-uri și să le testeze produsele în paralel cu negocierea contractelor, pentru a accelera achizițiile.

Germania încearcă să-și refacă stocurile de arme cu rază lungă de acțiune, ca parte a unui program de reînarmare de 780 de miliarde de euro în următorii cinci ani, ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei ordonată de Vladimir Putin și la îndoielile privind garanțiile de securitate oferite Europei de SUA sub administrația Trump.

Berlinul a semnat un acord preliminar pentru achiziția de rachete Tomahawk de top, produse de gigantul american din industria de apărare Raytheon, după ce Trump a anulat planurile de a disloca în Germania un batalion american dotat cu aceste rachete de croazieră. Rachetele Tomahawk sunt însă scumpe, iar producția lor se confruntă cu blocaje, astfel încât este puțin probabil ca ele să fie livrate înainte de anii 2030.

În paralel, oficialii caută sisteme mai ieftine, care pot fi produse în masă. Pe lângă Bars, Germania plănuiește să cumpere și să testeze un lot mic de rachete de croazieră Anthem, produse de start-up-ul american Covenant, care a anunțat săptămâna trecută și un acord cu Danemarca.

O rachetă Anthem costă aproximativ o zecime din prețul unei Tomahawk, care ajunge la 4-6 milioane de dolari. Potrivit unei persoane familiarizate cu detaliile, Bars este și mai ieftină, însă oficialii sunt dispuși să cumpere ambele sisteme. O posibilă achiziție a rachetei de croazieră ucrainene Flamingo a fost pusă deocamdată în așteptare.

Comandantul forțelor terestre germane, Christian Freuding, a vorbit luna aceasta, în termeni voalați, despre Bars și Anthem, fără să le numească, spunând că se așteaptă ca astfel de sisteme „să completeze rachetele de croazieră convenționale de top”.

„Aceste sisteme ne vor permite să lovim ținte aflate la o adâncime de aproximativ 1.500 de kilometri, în număr mare, saturând practic sistemele de apărare antiaeriană ale inamicului”, a declarat el.

Armele mai scumpe, a adăugat Freuding, vor fi păstrate pentru „ținte de importanță strategică”.