Bolojan: România are acum un PNRR realist, care sprijină economia şi comunităţile locale

Premierul României, Ilie Bolojan, a scris, într-un mesaj pe Facebook, că "România are acum un PNRR realist, care sprijină economia şi comunităţile locale", scrie Agerpres. Mesajul vine după ce Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României cu o valoare totală de 21,4 miliarde de euro.



"Comisia Europeană a aprobat astăzi varianta revizuită a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României. După revizuirea aprobată, PNRR-ul României are o valoare totală de 21,4 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde de euro sunt fonduri nerambursabile şi 7,84 miliarde de euro sunt împrumuturi avantajoase. Aceste fonduri vor merge către investiţii în infrastructură, spitale, digitalizare, energie verde şi modernizarea administraţiei", a scris Bolojan pe Facebook.



El a precizat că, prin această aprobare, România a obţinut menţinerea în funcţiune a centralelor pe cărbune din judeţele Gorj (Rovinari şi Turceni) şi Hunedoara (Valea Jiului), precum şi a celor din Craiova şi Râmnicu Vâlcea (Govora).



"Trei grupuri energetice vor rămâne active până la finalul anului 2029, iar alte două, cel puţin până la sfârşitul lunii august 2026. Această decizie asigură stabilitatea sistemului energetic naţional, elimină riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie şi agent termic şi înseamnă păstrarea a peste 4.500 de locuri de muncă în aceste zone. În acelaşi timp, România îşi continuă tranziţia energetică prin investiţii în centrale pe gaz, parcuri fotovoltaice şi capacităţi de stocare", a subliniat premierul.



Ilie Bolojan a explicat că revizuirea era necesară deoarece a trebuit să fie renegociate o parte dintre jaloanele şi termenele pe care România şi le-a asumat şi care, din păcate, nu au fost îndeplinite.



"De asemenea, sumele care ne-au fost alocate sub formă de împrumut nu mai puteau fi atrase până anul viitor. În aceste condiţii, am avut ca prioritate menţinerea unor jaloane şi termene realiste şi păstrarea în totalitate a fondurilor nerambursabile, de 13,5 miliarde de euro, în vederea asigurării fondurilor pentru investiţii", a adăugat prim-ministrul.



Potrivit acestuia, unul dintre cele mai importante jaloane era cel de decarbonizare.



"Ne-am angajat să închidem centralele pe cărbune până la sfârşitul acestui an, urmând ca acestea să fie înlocuite cu centrale pe gaz sau parcuri fotovoltaice. Din păcate, investiţiile care să le înlocuiască nu au fost realizate şi, prin urmare, dacă nu ni s-ar fi acordat amânarea, în afara aspectelor de natură socială din zonele respective, nu am fi avut siguranţa asigurării producţiei de energie necesare României", a menţionat Bolojan.



De asemenea, şeful Guvernului a evidenţiat că "acest acord reprezintă un pas important pentru recâştigarea credibilităţii în faţa partenerilor europeni".



"Termenele şi condiţiile negociate vor trebui respectate de Guvern, de ministere şi de autorităţile locale, în aşa fel încât să nu pierdem granturile europene destinate României. În felul acesta, îi respectăm şi pe cetăţenii ţării noastre. România are acum un PNRR realist, care sprijină economia şi comunităţile locale, aducând beneficii directe pentru cetăţeni, prin simplificarea regulilor şi menţinerea investiţiilor în spitale, infrastructură, energie verde şi digitalizare. Le mulţumesc tuturor celor implicaţi în aceste negocieri pentru munca din ultimele luni. A fost o negociere dificilă, dar condusă cu profesionalism şi argumente solide, care a adus un rezultat bun pentru România", a transmis premierul.

Comisia Europeană a aprobat, miercuri, varianta finală a PNRR pentru România. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că "România va avea în continuare active centrale pe cărbune", subliniind că, prin această modificare a PNRR, "România s-a asigurat că un potenţial blackout în iarnă va fi 100% evitat"