Ministrul Finanțelor, anunț de la Bruxelles despre taxe: „Nu intenționăm să creștem TVA. Fără impozit la valoarea de piață în 2027”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Bruxelles. Foto: Captură Antena 3 CNN

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reiterat, luni, că taxele nu vor crește și nici impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Într-un interviu exclusiv acordat Sabinei Iosub, după ședința ECOFIN de la Bruxelles, Nazare a afirmat că taxele nu vor crește, dar Guvernul trebuie să ia „măsuri să facem economii, să umblăm la cheltuieli, să eliminăm risipa, să comasăm o parte din agenții și să venim cu o serie de măsuri reale”, subliniind că, în prezent, se pregătește „un raport asupra situației financiare a țării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat”. „În orice caz, nu intenționăm să creștem TVA. Nu vom avea impozitul la valoarea de piață introdus în 2027. Nu există așa ceva”, a spus el.

Sabina Iosub, jurnalist Antena 3 CNN: Domnule ministru, ați participat astăzi la Bruxelles la întâlniri importante, Eurogrup și ECOFIN, în cadrul cărora s-a discutat și despre felul în care trebuie să abordeze statele membre situațiile economice și cum trebuie valorificați banii. Care sunt principalele concluzii după aceste întâlniri?

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: Cred că este foarte important de spus că, în momentul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avea la București întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu prim-ministrul Luca Niculescu, în cadrul discuțiilor noastre de aici, din cadrul Eurogrupului, am avut o discuție foarte serioasă cu secretarul general (n.r. - al NATO), Mark Rutte, legată de finanțarea apărării.

A fost un moment care mi-a permis să pun problema finanțării și a securității Mării Negre, în special din perspectiva noilor amenințări care au apărut în ultima vreme, și să spun că avem nevoie să atragem atenția asupra acestei zone, pentru că securitatea Mării Negre înseamnă, de fapt, securitatea Europei.

Avem nevoie să finanțăm mai bine instrumente care să genereze apărare la Marea Neagră și acest lucru s-a întâmplat în același timp cu discuțiile de la București.

De asemenea, în cadrul ECOFIN, am avut mai multe discuții bilaterale, dar și în cadrul discuției principale legate de directiva privind tutunul. În octombrie anul trecut, România a exprimat rezerve importante asupra propunerii Comisiei. Astăzi nu a mai fost cazul, pentru că am ajuns la un compromis viabil, cu care am putut să fim de acord, care oferă niște perioade de tranziție suficient de importante astfel încât să avem o siguranță în privința veniturilor pe care România le proiectează în zona de accize.

Am avut întâlniri bilaterale cu comisarul Dombrovskis, dar și cu comisarul Hoekstra. Cu comisarul Dombrovskis am discutat despre perspectivele adoptării bugetului pe 2027, despre țintele pe care le avem pentru finalizarea procedurilor legate de cererea de plată cinci și cererea de plată șase, unde asistăm Ministerul Fondurilor Europene, astfel încât să maximizăm sumele care se pot obține din aceste două cereri.

Este foarte important pentru ambele cereri, pentru că deficitul României, la final de an, depinde de maximizarea acestor sume și trebuie să ducem aceste discuții în sincron: ministrul Fondurilor Europene, pe de o parte, ministrul Finanțelor, pe de altă parte. De aceea am provocat aceste discuții, astăzi, foarte importante, cu comisarul Dombrovskis. Este posibil să avem inclusiv o misiune în următoarele săptămâni la București.

De asemenea, am discutat și cu comisarul Hoekstra mai multe subiecte legate inclusiv de raportul „Mind the Gap”, pe care Comisia urmează să îl publice în următoarele săptămâni.

A fost o coordonare mult mai bună în ultima vreme între Ministerul de Finanțe, ANAF, Institutul de Statistică și Banca Națională, astfel încât am oferit foarte multe observații asupra acestui raport, care vor fi integrate de Comisie, iar rezultatul îl vom vedea în câteva săptămâni, la publicare, sperăm noi, cu o ameliorare a cifrei care a fost publicată anul trecut.

„Pentru noi fiecare euro este important”

Sabina Iosub: Domnule ministru, spuneați că depinde foarte mult și felul în care va arăta deficitul și, până la urmă, și cum se va construi bugetul pe anul viitor în România de câți bani reușim să salvăm până în data de 20 noiembrie. O să avem un răspuns. Cât sperați să salvați din cele 6 miliarde care în acest moment sunt cu semnul întrebării?

Alexandru Nazare: Sperăm să salvăm cât mai mult posibil, având în vedere circumstanțele și faptul că este un moment destul de întârziat. Suntem pe finalul acestor discuții. Documente deja s-au transmis, iar fiecare dintre miniștrii implicați are un rol foarte important.

Cu cât ministerele de linie vor aduce argumente serioase, temeinice și le vor furniza către Ministerul Fondurilor Europene mai repede, iar acestea vor ajunge la Bruxelles, cu atât noi vom avea posibilitatea să susținem aceste argumente în fața ECOFIN și sperăm să maximizăm cât se poate de mult din aceste sume.

Nu vreau să fac un prognostic, dar pentru noi fiecare euro este important și fiecare euro va fi important în momentul în care proiectăm atingerea țintei de 6,2% din PIB la finalul anului.

Este o provocare, dar, în același timp, facem tot ce putem astfel încât să ne menținem angajamentele și să păstrăm aceeași consecvență și seriozitate care au contat aici, la Bruxelles.

Cu cât aceste lucruri sunt dublate de cifre și de angajamente pe care noi le îndeplinim, credibilitatea României crește și posibilitatea noastră de a intra în negocieri complexe crește. De asemenea, vom putea obține mult mai mulți bani pentru România. Vom putea obține lucruri pe care România, în trecut, nu le-a obținut, atâta timp cât ne respectăm aceste angajamente și atâta timp cât ținem drumul spre ieșirea noastră din procedura aceasta de deficit excesiv, care a fost extrem de penalizatoare începând cu 2020.

Nu cresc taxele și nu se introduce impozitarea locuințelor la valoarea de piață

Sabina Iosub: Va trebui să țineți în continuare însă deficitul sub control. Puteți face asta și fără a majora taxele?

Alexandru Nazare: Nu ne dorim să majorăm taxele, nu vrem să fim forțați de împrejurări pentru a face asta. Credem că o majorare a taxelor ar afecta proiecția de creștere economică în 2027. Avem nevoie de o creștere cât mai serioasă în 2027, ca să putem să facem procesul de consolidare mai ușor de suportat. De aceea, orice măsură care aduce atingere procentului de creștere economică din 2027 nu este o măsură dezirabilă.

Dar asta înseamnă că, pe de altă parte, trebuie să luăm măsuri să facem economii, să umblăm la cheltuieli, să eliminăm risipa, să comasăm o parte din agenții, să venim cu o serie de măsuri reale, credibile, aici, la Bruxelles, astfel încât să putem să evităm o astfel de situație în care să ne uităm la o creștere a taxelor în 2027.

În orice caz, nu intenționăm să creștem TVA. Acea ipoteză legată de creșterea impozitelor pe proprietate de 27 de ori, care a indus panică, nu a existat niciun moment, deci nu vom avea impozitul la valoarea de piață introdus în 2027. Nu există așa ceva.

Și aș vrea încă o dată să fac această precizare, pentru că a fost foarte multă panică indusă în România și încercăm să evităm orice măsură care ar putea să aducă atingere creșterii economice și, în schimb, să ne orientăm spre acele investiții care chiar au un factor de multiplicare mare, care chiar au un aport la creșterea economică.

Trebuie să facem ordine în aceste investiții și să alegem investițiile care, într-adevăr, au un efect, pentru că avem foarte multe investiții în diverse stadii și, după cum se vede, nivelul investițiilor a crescut foarte mult din 2021, iar creșterea a decelerat din 2021 până astăzi. Astăzi avem o proiecție de contracție ușoară, de 0,4%.

„Pregătim un raport asupra situației financiare a țării”

Sabina Iosub: Având în vedere discuțiile din țară, cât de mare este gaura din buget și cum o puteți acoperi? Și ce s-a ascuns, dacă s-a ascuns? Dumneavoastră ați fost ministru și în celălalt Guvern și cred că știți cel mai bine exact ce s-a întâmplat.

Alexandru Nazare: Sigur că pregătim un raport asupra situației financiare a țării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, așa cum ne-a cerut și prim-ministrul Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile, în următoarea săptămână, imediat după mijlocul acestei săptămâni.

Deci avem raportul într-o fază avansată de pregătire. Depindem, în schimb, și de raportările fiecărui minister în parte, pentru că am solicitat săptămâna trecută raportări de la fiecare minister în parte. Cum le primim pe toate, le integrăm și prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile discuții legate de situația financiară a țării, pentru că execuția bugetară a României este un bun național, nu este a unui minister, nu este a unui partid, este a României.

De ea depind costurile de finanțare ale țării, care sunt foarte mari. Orice umbră pusă pe execuția bugetară a României reprezintă un pericol pentru noi toți. Nu ne permitem și nu suntem în situația în care ne permitem așa ceva. Ca atare, vă asigur că raportul va fi un raport echilibrat.

Sabina Iosub: Ultimul comentariu: este dezastruoasă situația din România?

Alexandru Nazare: Noi am prezentat și prezentăm constant rapoarte legate de execuția bugetară a României. Am publicat raportul asupra primului semestru, am publicat raportul asupra evoluției din semestrul trei. Sunt date publice, sunt clare, sunt transparente.

Toate instituțiile care ne monitorizează, de la agenții de rating până la Comisia Europeană, plus investitorii, studiază toate aceste cifre și, de fapt și de drept, cel mai bun indicator al situației în care suntem îl reprezintă nivelul dobânzilor. Acolo vedem exact. Este o oglindă a performanței României.

Dacă dăm la o parte efectele crizelor internaționale care există astăzi, o să vedem că acolo este, practic, oglinda performanței. Noi am reușit totuși, după prima rectificare, în care am menținut ținta de deficit, să luăm din piață 4,5 miliarde de euro, care ne ajută enorm să finanțăm cei 70 de miliarde pe care îi aveam de finanțat, 70 de miliarde de lei. Am luat 4,5 miliarde de euro, mai aveam 70 de miliarde de lei de finanțat în 8 săptămâni.

Ca atare, cred că aceste fapte vorbesc de la sine și nu trebuie să facem noi aprecieri.

Sabina Iosub: Mă interesa însă punctul de vedere al ministrului de Finanțe, ca mesaj pentru țară.

Alexandru Nazare: Sigur, îl aveți. Punctul de vedere va fi complet reflectat în raportul pe care îl voi prezenta în perioada următoare.