foto: Facebook - Bianca Andreescu

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a câştigat primul său titlu de Mare Şlem din carieră, după ce a învins-o în finala turneului de tenis US Open pe legendara jucătoare americană Serena Williams cu 6-3, 7-5, sâmbătă, la New York.

"E greu de explicat, sunt recunoscătoare, am muncit din greu, anul a devenit totul realitate. Am jucat contra Serenei, o legendă a sportului. Nu a fost simplu de loc, am încercat să mă pregătesc cât mai bine, sunt mândră de cum am jucat. În mod sigur, publicul... Știu că voiați să câștige Serena, îmi pare foarte rău. Mă așteptam ca Serena să revină, dar am încercat să rămân acolo. Ultimul game nu a fost ușor, mingile veneau de peste tot, dar mă bucur de modul în care am gestionat totul. Anul trecut nu a fost o perioadă ușoară, mulțumesc echipei mele că a rămas aproape de mine. Am continuat să cred, să muncesc. Nu pot să le mulțumesc suficient pentru ceea ce au făcut pentru mine părinții mei", a spus Bianca Andreescu.

"Bianca a făcut un meci incredibil, sunt mândră de ea. A fost un tenis incredibil, speram să joc mai bine, mă bucur că e Bianca. Mă simt onorată să fiu aici și să concurez la acest nivel. Trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt aici", a spus la final, Serena Williams.

Andreescu a obţinut victoria după o oră şi 39 de minute, dar succesul său putea fi chiar mai rapid, dacă nu rata o minge de meci la scorul de 5-1 în setul secund. Williams a reuşit să revină şi să egaleze, 5-5, dar Andreescu a câştigat două ghemuri şi a obţinut victoria.



Bianca Andreescu a avut 5 aşi şi a comis 3 duble greşeli, iar Serena a reuşit 9 aşi, dar a comis şi 8 duble greşeli. Jucătoarea canadiană a reuşit 18 winners, dar a avut şi 17 erori neforţate, în timp ce Williams a contabilizat 33 de winners şi tot 33 de erori neprovocate.



Pentru titlul cucerit la Flushing Meadows, Andreescu a fost recompensată cu un cec de 3.850.000 dolari.

Serena WIlliams pierde a patra finală de Mare Șlem la rând în acest an. Andreescu este cea de-a doua jucătoare de origine română care câștigă o finală de mare șlem în acest an, după SImona Halep, la WImbledon.

De luni, Andreescu va fi numărul 5 mondial și o va depăși pe Halep în clasament.

Bianca Andreescu s-a născut în Canada, în Mississauga, Ontario, Canada, din părinți români. Tatăl ei este înginer și după terminarea facultății în Brașov, a acceptat un job în Canada. Mama ei a terminat Universitatea din Craiova și a devenit unul dintre șefii unei companii din Canada. Bianca a început să joace tenis la Pitești, iar atunci când părinții ei s-au întors în Canada, s-a alăturat programului național canadian de tenis.

În 2019, Bianca Andreescu a mai câștigat Indian Wells și Openul canadian. Bianca Andreescu este prima jucătoare din Canada care se impune într-o finală de mare șlem.