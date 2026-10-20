A așteptat 818 zile să-și primească înapoi canabisul medicinal. Jandarmii i l-au confiscat din nou după mai puțin de două ore

sursa foto: captură video Facebook / Giancarlo Cristea

Giancarlo Cristea a așteptat mai bine de doi ani ca statul român să-i dea înapoi tratamentul cu canabis medicinal care îi fusese confiscat pe Aeroportul Otopeni, iar atunci când a reușit, în sfârșit, să-l primească, l-a pierdut din nou în mai puțin de două ore, după ce un echipaj de jandarmi a oprit în trafic mașina în care se afla și i-a ridicat tot ce avea asupra sa, scrie Clujust.

Episodul, petrecut luni, la București, a fost filmat și făcut public chiar de Cristea, care spune că s-a ales acum și cu un dosar penal.

Povestea începe în iulie 2024, când Giancarlo Cristea și soția sa au aterizat pe Aeroportul Henri Coandă venind din Marea Britanie, unde aveau prescripții medicale pentru tratamentul cu canabis. Cei doi spun că au mers pe culoarul roșu și au declarat singuri tratamentul la vamă, prezentând rețetele și documentele care arătau că produsul fusese cumpărat din farmacie. Cu toate acestea, cele aproximativ 25 de grame de canabis le-au fost confiscate, iar procurorii DIICOT au deschis un dosar pe numele lor.

A urmat un lung drum prin instanțe, pe care soții Cristea l-au câștigat de fiecare dată. Mai întâi, un judecător de la Tribunalul București a stabilit că faptele lor nu reprezintă o infracțiune, așa cum susțineau procurorii. DIICOT a deschis apoi o nouă acțiune în instanță, prin care cerea confiscarea canabisului, însă și aceasta a fost respinsă.

Prin hotărârea pronunțată în octombrie 2025 de Tribunalul București și confirmată ulterior de Curtea de Apel, judecătorii au stabilit că introducerea în țară de cannabis „nu este interzisă de plano și poate avea caracter legal” dacă persoanele în cauză dețin documente medicale, iar parchetul a fost obligat să le restituie celor doi tratamentul.

Între timp, DIICOT a renunțat să mai trimită dosarul în judecată și l-a clasat, pe motiv că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege.

„Trei hotărâri judecătorești mi-au dat dreptate, ultima definitivă, din 28 ianuarie 2026. Am așteptat 818 zile ca statul să îmi înapoieze tratamentele cu canabis”, a scris Cristea pe Facebook.

Ziua restituirii a venit abia luni dimineață, când, potrivit relatării sale, s-a prezentat la ora 10:00 la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate București, unde a ridicat, pe bază de proces-verbal, tratamentul confiscat cu mai bine de doi ani în urmă. Cristea s-a fotografiat cu punga primită de la autorități alături de avocații clujeni Sebastian Nagy și Raul Bud, care l-au reprezentat în proces.

Bucuria nu a durat însă mult. În timp ce se aflau într-o mașină de ride-sharing, în drum spre o audiere într-un alt dosar în care Cristea a depus plângere, cei trei au fost opriți de un echipaj al Jandarmeriei.

„Ne-a oprit o dubă a Jandarmeriei și ne-au cerut să prezentăm ce avem asupra noastră. Ne-au spus că în baza legii 143/2000, deținerea de droguri se pedepsește.”, a relatat avocatul Sebastian Nagy.

Cristea susține că jandarmii știau foarte bine ce transporta și de unde provenea tratamentul, dar l-au tratat ca pe un infractor.

„Aproape două ore mai târziu, jandarmii au oprit taxiul în mijlocul traficului și m-au scos din mașină ca pe ultimul bandit. După cum se observă în înregistrare, jandarmii știau deja că am la mine tratamentul abia restituit de BCCO. Și totuși au vorbit despre „substanțe interzise” și m-au acuzat că dețin „droguri de risc fără drept”.”

Jandarmii nu au ridicat doar canabisul restituit în acea dimineață, ci și tratamentul cu care Cristea revenise în țară cu doar două zile înainte.

„Mi-au luat tot: cele 24,35 grame restituite, ale mele și ale soției mele, și tratamentul cu care intrasem legal în țară sâmbătă, 17 octombrie, declarat la punctul de frontieră al Aeroportului Henri Coandă”, a scris acesta.