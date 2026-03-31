Elevi din Petroșani, loviți de un tramvai în Praga, în timp ce voiau să facă fotografii. Unul e în comă indusă la spital

<1 minut de citit Publicat la 15:01 31 Mar 2026 Modificat la 15:01 31 Mar 2026

Elevi din Petroșani, loviți de un tramvai în Praga, în timp ce voiau să facă fotografii. FOTO: Hepta

Doi elevi din Petroșani care erau în excursie cu grupul în Praga au fost răniți după ce au fost loviți de un tramvai. Unul dintre ei e în comă indusă, la spital. Copiii făceau fotografii şi nu au observat tramvaiul care i-a acroşat.

Grupul era într-o zonă turistică din Praga, iar elevii și profesorii însoțitori s-au opit să facă fotografii.

Din primele informații, ei nu au observat tramvaiul care se apropia din spate. Impactul a fost puternic, iar doi elevi au fost răniți.

Unul a suferit o fractură de femur și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Al doilea în vârstă de 15 ani, e în comă indusă.

Cazul a fost raportat Inspectoratului Școlar Hunedoara, care a început o anchetă.

Inspectorul general spune că familiile au fost informate și că excursia a fost organizată conform prevederilor legale.

Părinții elevilor au ajuns de urgență în Praga, îngrijorați de starea copiilor. Acum, autoritățile încearcă să afle cum s-a ajuns la această tragedie.